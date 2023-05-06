Как восстановить кожу к лету: меняем крем и сдаем анализы

Важно восстановить кожу сейчас, чтобы летом быть отдохнувшей и свежей Фото: Shutterstock

Кожа весной страдает от перепадов погоды, а зимой грустила от холодного ветра и слишком сухого воздуха в квартире. Поэтому важно восстановить ее сейчас, чтобы летом быть отдохнувшей и свежей

КОЖА В СОСТОЯНИИ ДЕФИЦИТА: НАКОРМИТЕ ЕЕ АПЕЛЬСИНАМИ

Врач-косметолог и дерматолог Татьяна Серебрякова уверена, что весна для кожи – самый ответственный период:

- Приглядитесь к себе: нет ли проявлений обезвоженности, не стал ли более тусклым цвет лица, не появились ли новые морщинки и заломы? Может также появиться некоторая отечность, а иногда и сезонная аллергия. Важно правильно ухаживать за кожей, ведь насколько успешно она восстановится после зимы и неровной весны, настолько свежей и привлекательной она будет выглядеть весь год.

Весной кожа перестраивается на режим работы из состояния дефицита. Особенно это актуально для жителей мегаполисов, так как зимой люди меньше гуляют, едят меньше фруктов, овощей, белка, при этом в рационе появляется больше жирной пищи, сладостей и кофе. Поэтому первая рекомендация – уделить внимание питанию и восполнению дефицитов, больше пить воды. Обязательны также прогулки на свежем воздухе и положительные эмоции.

Кстати, вы знаете, что цитрусовые – всеми любимые апельсины, мандарины, лимоны – способствуют выработке коллагена? Побольше этих фруктов, чтобы помочь восстановлению упругости кожи изнутри!

ОЧИЩЕНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ

Зимой, чаще всего, мы используем более питательные и жирные кремы. Кожа в период холодов нуждается в усиленном питании, иногда в ущерб качественному очищению и увлажнению. Сейчас самое время начать восстанавливать качество кожи и мягко готовить ее к лету.

1. Очищение – основа правильного ухода.

Для сухой кожи предпочтительно молочко.

Если кожа нормальная или комбинированная, а также жирная – подойдут пенки и гели.

После того, как нанесете средство для очищения, умойтесь.

2. Восстановление кислотно-щелочного баланса.

Для этого сухой коже нужен тоник, жирной или комбинированной – лосьон.

3. Не забывайте о защите от солнца.

В утреннее время нужно регулярно наносить солнцезащитные средства, так как начинается активное солнце, которое провоцирует преждевременное появление пигментации и новых морщинок, а также новых сосудиков на лице. Помните, что ультрафиолетовые лучи проходят даже сквозь тучи и облака.

Если вы целый день работаете в помещении, выбирайте солнцезащитный крем с уровнем SPF 15. Но! При светлой коже и нахождении на улице в период наибольшей солнечной активности (с 11 до 16 часов дня), нужны уже средства с уровнем SPF не менее 30, а то и до 50.

4. Какие ночные кремы лучше.

- Я бы остановила свой выбор на многокомпонентных средствах, - говорит Татьяна Серебрякова. - Например, увлажняющие кремы с большим содержанием таких компонентов, как гиалуроновая кислота, коллаген, аминокислоты и пептиды, которые будут работать, чтобы максимально витаминизировать и восстановить качество кожи, поврежденной после зимы.

5. Когда нужна аппаратные процедуры.

«Если видите, что кожа сильно страдает, рекомендую посетить врача косметолога для выбора процедуры восстановления, - говорит косметолог Серебрякова. - Подойдут инъекционные методики с применением гиалуроновой кислоты и пептидов. А для тех, кто пока не готов к уколам, я рекомендую аппаратные или уходовые процедуры».

БОЛЬШИЕ ПОРЫ – ЕЩЕ ОДНА «ВЕСЕННЯЯ» ПРОБЛЕМА

Расширенные поры на лице – это не очень симпатично. А после зимы кожа часто обезвоживается, теряет упругость, и поры становятся заметнее. Между тем, сальные железы на коже присутствуют не просто так. Они заняты полезным делом: выделяют нерастворимые жирные кислоты, образующие кислотную мантию. Кислая среда обладает противовоспалительными свойствами и не дает размножаться на коже бактериям и вирусам.

- Пора - это область кожи с небольшим отверстием по типу пустой пузатой вазы, у которой внутренняя стенка — кожа, - объясняет косметолог Татьяна Серебрякова. - И эта кожа может отшелушиваться и даже забивать саму пору, вызывая черные точки. А если все в порядке с отшелушиванием, но выделяется много кожного сала, то мы видим жирную пленку на лице и расширенные поры. «Ваза» может быть большой, а может быть маленькой. Это регулируется генетически и физиологически. Кстати, некоторые препараты тоже работают на этот механизм.

Размер поры зависит от упругости кожи. Если кожа плотная и хорошо увлажнена, то и поры будут компактными.

* есть специальные препараты , которые уменьшают выработку кожного сала и сужают поры, ими можно пользоваться дома;

* в косметических салонах вам могут предложить пилинги и аппаратные методики для механического сужения пор, укрепления кожи.

А для тех, кто готов к инъекциям, есть препараты с компонентами для укрепления кожи и снижения выработки кожного сала, что дает эффект сужения пор.

КАКОЙ ЧЕК-АП НУЖЕН

-Иногда проблемы с кожей сигналят о внутренних болезнях, первые проявления которых отражаются на лице, - говорит Елена Гнездилова, нутрициолог, коуч по здоровью. - Например, акне и другие проблемы с кожей могут быть как из-за нехватки витаминов, так и из-за проблем с печенью. Появилась отечность – могут быть проблемы с сердцем или почками. А сухость и раздражение из-за батарей или из-за дерматита. Наши главные органы не имеют обыкновения сразу заявлять о неблагополучии острой болью. К тому же в этом году мы пережили тридемию: на нас одновременно напали ковид, ОРВИ и грипп. Вы точно все вылечили, не затаились ли осложнения? Анализ крови покажет, есть ли проблемы.

Елена Гнездилова рекомендует обратиться к терапевту и сделать общий анализ крови. По нему можно диагностировать анемию, воспалительный процесс, отследить состояние иммунитета, увидеть уровень стресса в организме и дефицит витаминов, минералов, электролитов.

Именно анализ крови позволит специалисту оценить состояние всех ваших внутренних органов и систем. Особенно, если добавить анализ на дефицит важных витаминов и минералов — D и магния.

Витамин D важен для защиты кожи от УФ-излучения. Именно этот витамин хранит кожу от преждевременного старения, сухости и гиперпигментации. И во многом предотвращает потерю упругости и образование морщин. А нехватка магния может делать кожу сухой и серой.

Главное, что все весенние проблемы с кожей вполне решаемы, надо только посоветоваться со специалистами.