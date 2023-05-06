В Киеве раскрыли жуткие фантазии о Крыме: Отобрать детей, люстрировать родителей, а учителей посадить

Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева Фото: Кадр видео

Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева (да-да, не удивляйтесь, на Украине полно таких чиновников, которые отвечают за то, к чему даже не имеют доступа, не то чтобы управления) выступила тут перед журналистами с откровениями о том, как будет вести себя украинская власть после "возвращения" и "освобождения" Крыма. В Киеве считается "хорошим тоном" фантазировать на эту тему. Ее уже обсосали всякого рода генералы, эксперты, политологи и прочие умственно отсталые, и даже секретарь СНБО Украины ветеринар-юрист и экс-криминальный авторитет средней руки Алексей Данилов. И вот дело дошло до этой мадам, которая пафосно заявила, что "Крым после деоккупации станет территорией, где будет ощущаться свобода".

И что же такое "свобода" по-украински в видении представительницы настоящего преступного и террористического режима Зеленского? В первую очередь, конечно, люстрации. Но не всех, а только большинства населения.

- Часть людей на полуострове пошла работать в администрации. Эти лица совершали преступления против нацбезопасности Украины. Это тысячи людей, и они должны понести уголовную ответственность, - рассказала Ташева, но не обошлось без "милостивого" уточнения. - Однако только за факт проживания на территории не следует привлекать к ответственности.

- Да, в отношении них могут быть применены определенные люстрационные меры. И в этом контексте нам нужно исправить недостатки действующего люстрационного законодательства. Сейчас мы изучаем международный опыт и склоняемся к мнению, что следует внедрить принципы люстрации, которые действовали в Германии, - уточнила "постпред" Зеленского якобы на полуострове.

Судя по тому, что делает и как поступает Киев и по рассказанному мадам дальше в ходе беседы, Украина учитывает опыт не просто Германии, а Гитлера и нацистского режима. Например, уничтожение "неправильных" книг, составление списков неугодных и их преследование и т.д. Верные ученики "дедушки Адольфа". Кстати, учителя – одни из тех, кто особенно не дает преступному киевскому режиму покоя.

- Нельзя говорить, что все учителя Крыма должны нести ответственность. Должен быть индивидуальный подход, - вроде бы вполне умеренно начинает объяснять Ташева, но не выдерживает и срывается. - Если учитель, завуч, методист или директор школы принимал управленческие решения, занимался пропагандой, насильственной милитаризацией сознания детей, он будет отвечать. Учителя, которые работали в гуманитарной сфере – преподавали русский язык и литературу, историю – фактически занимались пропагандой. Они должны быть привлечены к ответственности или люстрированы. Отмечу, что согласно действующему украинскому законодательству под ответственность попадает едва ли не каждый учитель в Крыму.

Мадам совершенно откровенно вещает, как Киев намерен выселять русских с полуострова, которые "незаконно приехали после 2014-го года", потому что "все российские граждане, фактически, являются колонизаторами, ведь они приехали на оккупированную территорию менять ее демографический состав".

- Они – соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории, - делится преступными фантазиями мадам "постпред".

Но максимум ее гнилой сущности вылезает наружу, когда она начинает анализировать другой насущный, по ее мнению, вопрос – что делать с семьями со смешанными браками и детьми в них.

- Еще есть очень сложный вопрос смешанных браков. Российских граждан или гражданок, которые приехали на полуостров и заключили браки, мы однозначно должны выдворить. А вот что делать с рожденными в таких браках детьми? Очень много сложных вопросов, - пытается решить она своим скудным умишком, даже не понимая, куда ее несет. Зато кокетничает. - Как страна, которая направляется в Евросоюз, мы должны осторожно искать на них ответы.

Эта дура даже не поняла, что она проговорилась про намерение разделять и разрывать семьи по этническому признаку, про лишение только по этническим характеристикам детей родителей и наоборот. Чистота крови, совсем как у нацистов.

А черепа измерять будут? Обязательно.

Что характерно, у всех этих укрофункционеров и идеологов укронацизма вопрос ставится не в плане "если мы сделаем" то или иное, а исключительно в аспекте "когда это произойдет". Как будто все уже решено и предопределено. Собственно говоря, оно и до того таким мечтам укронацистов и укронацисток было суждено оставаться лишь "мриями" и фантазиями. Но подобные откровения все же полезны, поскольку не дают расслабляться и показывают, на что способны эти человеконенавистники.

Лучше бы им согласиться на уши от мертвого осла вместо Крыма. Так хоть что-то материальное подержат в руках. А то ведь "уха селедки" и вовсе не существует…