Чарльз, после смерти матери ставший королем Карлом III, сегодня получил все полагающиеся британскому монарху регалии. Фото: REUTERS

Долгие годы наследник британского престола принц Уэльский Чарльз терпеливо дожидался этого дня. Это было делом непростым и одновременно весьма деликатным, ведь страной правила его мать. И вот пробыв в режиме ожидания целых 70 лет, Чарльз, после смерти матери ставший королем Карлом III, сегодня получил все полагающиеся британскому монарху регалии.

Фото церемонии коронации Карла III 6 мая 2023 года

Церемонии коронации Карла Третьего, прошедшей сегодня в Лондоне, ждали с нетерпением: модников интересовали наряды венценосных особ, верных подданных Его Величества интересовал круг приглашенных на коронацию, журналисты ждали какого-нибудь досадного промаха. Но коронация прошла без эксцессов, разве что погода немного подкачала – в Лондоне шел дождь.

Фото: REUTERS

Разработанный много веков назад церемониал коронации в британской столице не подзабыли, пусть и последняя коронация состоялась там в 1953 году.

Более двух тысяч почетных гостей собрались в Вестминстерском аббатстве, куда в полдень в карете прибыли Карл с супругой. Процессия начала свое движение от Букингемского дворца, и на пути монаршую чету приветствовали простые британцы и туристы, с раннего утра занимавшие места на тротуарах, а также почетный караул из тысячи военнослужащих британской армии. Подпортить праздничное настроение попытались было противники королевской власти, но полиция быстро нейтрализовала крикунов, оравших «Ты – не мой король!».

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Позаботились организаторы церемонии и о том, чтобы не допустить публичного конфликта между королевскими отпрысками – братья Уильям и Гарри прибыли в аббатство по раздельности, причем Гарри, как и ожидалось, без своей скандальной супруги Меган Маркл.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Все дети Карла и Камиллы от их предыдущих браков были в числе почетных гостей, а вот старшие внуки выполняли еще и некоторые церемониальные обязанности – они внесли в зал королевские регалии – короны, жезлы-скипетры и державы. Именно в двойных экземплярах: ведь вместе с Карлом короновалась и его супруга, нареченная королевой Мэри после возложения на ее голову старинной короны, принадлежавшей еще прабабушке нынешнего короля.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Корона, возложенная на Карла III, больше никогда не будет им использована. Несколько минут после помазания стали единственными в жизни нового короля, когда корона св. Эдуарда находилась на его голове. После коронации ее увезли в Тауэр, где она будет находиться в ожидании нового помазанника. А нынешнему придется довольствоваться другой, особой, т.н. короной Британской империи. А еще носить на руке особое кольцо – кольцо суверена.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Главный элемент коронации – помазание – был скрыт от всеобщих взоров: Священное таинство решено было оставить тайным действием, производимым за ширмой. Известно лишь, что елей для помазания был доставлен со Святой земли. Масло выжали из плодов оливковых деревьев, растущих на иерусалимской Масличной горе, ароматизировали экстрактами жасмина, розы, корицы, неролей и цветков апельсина, а затем освятили в Храме Гроба Господня. Все это, как сообщили в Букингемском дворце, «символизирует историческую связь между процедурой коронации и Библией».

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Перед этим, согласно традиции, короля представили народу и усадили на трон, на котором восседали целых 26 британских монархов. Архиепископ Кентерберрийский повернулся к каждой стороне аббатства, провозгласил Карла «несомненным королем» и попросил присутствовавших «отдать королю дань уважения и дать обещание верно ему служить». Под звуки труб все произнесли «Боже, храни короля!». Затем последовала клятва, которую Карл произнес, возложив руку на Библию и пообещав «защищать закон и англиканскую церковь во время своего правления». А потом еще одна, в которой король пообещал быть верным протестантом.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Обряд завершили залпы из орудий, после чего король пересел на трон, принимая клятвы на верность от членов своей семьи. Под звуки гимна королевская чета на карете отправилась обратно в Букингемский дворец, но уже не в сопровождении конницы, а военных, представлявших армии государств, входящих в Британское Содружество.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Все это длилось несколько часов, а вот праздновать британцы это событие будут целых два дня, включая понедельник, объявленный в королевстве выходным. В программе торжеств – воздушный парад, концерт, праздничный обед, церковные службы и множество других мероприятий.

Воздушный парад уже состоялся. Правда, из-за непогоды количество самолетов пришлось сократить. Парад королевская семья наблюдала с балкона Букингемского дворца, на котором, к радости таблоидов, падких до сплетен и скандалов, не было принца Гарри. Похоже, что конфликты в королевской семье продолжаются.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Обошлось все это британской казне в гигантскую сумму – четверть миллиарда фунтов стерлингов, немалая часть из которой ушла на обеспечение безопасности. Но в казначействе призывают не расстраиваться по этому поводу, обещая, что куда большую сумму в ближайшие дни оставят в Лондоне туристы, а магазины и лавки еще долго будут неплохо зарабатывать на продаже сувенирной продукции с логотипом коронационных торжеств.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

А пока все не без удовольствия обсуждают разного рода детали, показавшиеся журналистам и досужим сплетникам важными и забавными: повеселили всех фото одного из сыновей принца Уэльского, Луи, часто зевавшего на коронации дедушки; президент Израиля Ицхак Герцог шел до аббатства пешком – в священную для иудеев субботу им не позволяется пользоваться любым видом транспорта; принц Гарри явился в нарушение протокола в штатском, хотя ему положено было быть в военной форме.

Фото: REUTERS

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