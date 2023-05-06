Что показало покушение на Захара Прилепина "Необходимо уничтожать организаторов террора, везде, где мы их можем достать"

Писатель Захар Прилепин получил тяжелые ранения, а его друг и охранник погиб в результате теракта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теракт, в результате которого писатель Захар Прилепин получил тяжелые ранения, а его друг и охранник погиб, вызвал новый виток дискуссии о том, что происходит, и какие шаги необходимо предпринять нашему обществу и нашему государству. Свои ответы на все эти вопросы есть у военного эксперта и журналиста Владислава Шурыгина, которыми он поделился на "Радио "Комсомольская правда"

- С моей стороны некорректно выписать рецепты здесь, потому что я все-таки военный эксперт, журналист, а борьба с террором – это дело профессионалов совсем другого рода. Но если брать только по болевым точкам, то вот они.

Простейший пример - сегодня наши границы открыты. Большинство боевиков, кто совершал предыдущие теракты, они просто успевали скрыться за границей, взять, к примеру, убийцу Даши Дугиной Наталью Вовк. Потому что режим границ у нас комфортный, россияне любят ездить отдыхать, и вообще у нас открытые границы, куда хотим, туда и ездим. У нас нет нормальной границы с Украиной. Мало того, что мы еще 15 лет назад прекратили войсковой способ охраны границы, то есть распустили погранотряды, распустили заставы и перевели всё на "оперативный способ охраны границы", создание неких наблюдательных пунктов, патрулирование беспилотниками и т.д. Но это в итоге привело к тому, что наши границы стали прозрачными. Так мы еще и дружно гордились тем, что сэкономили огромное количество денег, распустив погранвойска, переведя погранслужбу на новый высокотехнологичный способ. Возможно, на каких-то спокойных границах это и работает, но не для нынешней украинской границы

- А кроме пограничников?

- Сегодняшние наши спецслужбы находятся в очень сложной ситуации. Они не могут работать на чужих территориях. И любой боевик, который выехал на территорию Украины или даже на территорию Армении или Узбекистана, он уже скрылся, выпал из нашей компетенции. Надо смотреть на то, как делают наши коллеги, например, те же самые израильтяне. Они уничтожают своих врагов в любой стране, не оглядываясь на то, Америка это, Франция или Германия. Мы здесь должны работать на упреждение, необходимо уничтожать тех, кто является организатором террора, везде, где мы их можем достать. Надо – доставайте их ракетами на территории Украины. Нет –найдите нового Судоплатова. Возьмите архивы Судоплатова, он подробно рассказывал, как уничтожали всю эту бандеровскую мразь за границей. Мы должны работать на упреждение. И, конечно, кроме мрази за границей, есть и наша собственная.

- Поясните этот момент подробнее, если можно.

- Мы должны работать на упреждение с той токсичной средой, которая нам осталась, после того как за границу сбежали все эти навальнята и прочие либералы. Здесь остались их "грибницы", они по-прежнему с ними работают. Более того, их теперь регулярно передают и американцам под контроль, и украинцам. Можно вспомнить, из себя представляет та, мягко говоря, мразь, которая взорвала Владлена Татарского. Обычная тупая либералка, которая осталась здесь и в итоге была использована. Конечно, такие "грибницы" надо вскрывать и не просто говорить "ай-я-яй", стучать по столу или, как мы видим иногда, по телевизору или в интернете выкладывать ролики с покаянием.

- И совершенно фальшивые и неискренние извинения от них после задержаний.

- Враги должны бояться. Человек, который понимает, что он пошел против своего государства - вольно, невольно, на словах, по дурости, он должен испытывать чувство священного ужаса оттого, что его ждет, и любой ценой пытаться дальше это все, что называется, как-то от себя отвести – сотрудничать, сдавать свои связи, записываться добровольцем на фронт, как угодно.

У нас до сих пор террористов судит суд, и у них есть адвокаты, куча прав и т.д. У нас на передовой до сих пор не введены военно-полевые суды, которые в принципе должны быть даже по штату. Если посмотреть на штатное расписание мотострелковой дивизии, там вполне четко есть военный суд. Но его же нет, его никто не вводит.

У нас там где-то СВО, а здесь у нас все хорошо, прекрасно, и мы хорошо себя чувствуем. Кто-то собирается в Турцию съездить отдохнуть, кто-то хочет, чтобы ему никто не перекрывал дорог, и почему не разрешают парковку и каршеринг 9 мая? Мы живем в ситуации, когда где-то кого-то как-то убивают, но не меня. Вот во время чеченской кампании, когда в Москве начали взрывать дома, общество вдруг поняло, что это про каждого из нас. И те, кто жил тогда, помнят, как жители между собой договаривались, устраивали дежурства, проверяли все пустые квартиры. Потому что все понимали, что взорваться может под тобой. А сегодня абсолютное благодушие.

От него, поскольку до добра это не доведет, надо всем нам избавляться.