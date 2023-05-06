Гости коронации Карла III: Королевы и принцессы в элегантных платьях и Эмма Томпсон в красных розочках

В Британии состоялась коронация короля Карла III Фото: REUTERS

Говорят, 100 миллионов фунтов стерлингов (125 миллионов $) Виндзоры потратили на сегодняшнюю церемонию. Но было ради кого пускать пыль в глаза: монархи со всего мира съехались в Вестминстерское аббатство, чтобы посмотреть, как на голову Чарльза надевают корону и он становится не Чарльзом, а Карлом. Он пригласил всех (физически) дееспособных королевских особ, нарушая тысячелетнюю британскую традицию - не звать заморских принцев и принцесс на сугубо национальный праздник. Это таинство интимное, заключается между королем, его народом и Богом. Но как говорят, понты дороже денег, или чего не сделаешь ради гламурной вечеринки. Почти все европейские монархи состоят в отдаленном родстве. И потому коронация Чарльза проходила среди своих, считай, по-родственному.

Японская принцесса Кико Фото: REUTERS

Среди гостей были княгиня Монако Шарлен, королева Испании Летиция, японская принцесса Кико, любимая певица Чарльза американка Кэти Перри и британские актеры Эмма Томпсон и Стивен Фрай. Остроумцы в комментариях изумлялись: почему не позвали других национальных героев - Гарри Поттера и Джеймса Бонда?

Самое интересное в этой, хоть осовремененной, но все же очень архаичной церемонии, - это женские наряды, особенно платья королевских особ.

Княгиня Монако Шарлен Фото: REUTERS

Гламурное шоу возглавила княгина Монако Шарлен. На ней был костюм-двойка светло-кремового цвета и шляпка-таблетка в тон. Её сопровождал супруг 64-летний князь Альбер, одетый в парадный мундир с орденами, вензелями, эполетами, цепями и другими цацками. Сплетники утверждают, что союз южноафриканской плавчихи и правящего князя трещит по швам. У Альбера обнаружились внебрачные дети, а Шарлен редко появляется в Монако. Но сегодня они были вместе.

Королева Испании Летиция Фото: REUTERS

Эффектный костюм цвета фуксии с вышивкой ришелье была на королеве Испании Летиции. На голове – шляпа с розовой вуалью. Рядом – испанский король Филипп в военном мундире с красным поясом, голубой лентой. Филипп - дальний родственник Чарльза: его мать, королева София, была троюродной сестрой королевы Елизаветы II, которую Фил по родственному называл тетей Лилибет.

53-летняя королева Иордании Рания Фото: REUTERS

53-летняя королева Иордании Рания (на вид не дашь больше 30) надела нежно-кремовое платье. Она прибыла с мужем королем Абдаллой.

Королевские особы были одеты по протоколу. Мужчины - в мундирах. На дамах - однотонные платья/костюмы с длинным рукавом (иногда перчатки), туфли-лодочки, высокий каблук, шляпка. И только Эмма Томпсон позволила себе платье в розочку.

Актриса Эмма Томпсон Фото: REUTERS

51-летняя королева Нидерландов Максима была в белом. На церемонию она явилась с мужем, королем Виллемом-Александром. Он - дальний родственник Чарльза. Король Швеции Карл XVI Густав прибыла с дочерью наследной принцессой Викторией. Карлу XVI уже 75 лет. В истории Швеции он дольше всех засиделся на троне. И он тоже Виндзорам дальний родственник. Его дочка Виктория надела приталенное платье королевского синего цвета. Норвегию представлял наследный принц Хаакон и принцесса Метте-Марит, на ней - бледно-розовое платье. Оказывается новый британский король был назван в честь бывшего короля Хакона VII, который среди друзей был известен как Карл, а покойная королева Елизавета называла его дядей Чарльзом.

51-летняя королева Нидерландов Максима Фото: REUTERS

Наследный принц Дании Фредерик прибыл на церемонию в сопровождении своей жены кронпринцессы Марии, на которой было ярко-фиолетовое платье. Его мать королева Маргрете, которая является единственной действующей европейской королевой после смерти Елизаветы II, не смогла присутствовать на церемонии из-за операции на спине.

Фото: REUTERS

Король Бельгии Филипп прибыл с женой королевой Матильдой: она в нежно-розовом платье. Королева Греции Анна-Мария была со своим сыном наследным принцем Павлосом и его женой наследной принцессой Мари-Шанталь. И хотя монархии в Греции больше нет, британская королевская семья поддерживает тесные связи с дальними родственниками. Как известно, отец нынешнего британского короля - принц Филипп был греком по национальности и родился на Корфу. Монаршьи гречанки были одеты в синее и голубое платье. Принцесса Мари-Шанталь держала клатч в форме томика Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

Принцесса Мари-Шанталь Фото: REUTERS

Великого герцога Анри Люксембургского сопровождала его супруга Мария Тереза. Она выбрала стильный брючный костюм темно-синего цвета, в то время как её муж был одет в церемониальную военную форму.

Герцогиня Мария Тереза Фото: REUTERS

Наследный принц Лихтенштейна Алоиз надел на сегодняшнее мероприятие классический костюм с фалдами, его жена принцесса Софи, мать четверых детей, - темно-лавандовое платье до колен, пальто и шляпу в тон.

Принцесса Софи Фото: REUTERS

Были на церемонии и король Бутана с женой, на ней - длинное сиреневое платье с национальным орнаментом. И Король Таиланд - Ваджиралонгкорн и со своей королевой Сутидой. И король Тонги Тупоу VI и королева Нанасипау. И король Малазии с супругой. И японский наследный принц Фумихито и принцесса Кико...

Король Бутана с женой Фото: REUTERS

Сегодняшняя двухчасовая церемония была сокращена по сравнению с той, что случилась 70 лет назад, - коронацией Елизаветы II в 1953 году. После - королевские особы шумной большой компанией отправились на прием в Букингемский дворец.

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