Герои спецоперации «Z» ефрейтор Шагин своевременно заметил приближение врага

Гвардии ефрейтор Иван Шагин и гвардии ефрейтор Сергей Морозов Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак, предотвратили контрнаступления националистов и получили государственные награды. Но служат они не ради похвалы.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны…», - отмечал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А графа Милорадовича после боя во время итальянских и швейцарских походов напутствовал так: «Штыки, быстрота, внезапность!... Неприятель думает, что ты за сто, за двести верст, а ты, удвоив шаг богатырский, нагрянь быстро, внезапно. Неприятель поет, гуляет, ждет тебя с чистого поля; а ты из-за гор крутых, из-за лесов дремучих налети на него как снег на голову, рази, стесни, опрокинь, бей, гони, не давай опомниться; кто испуган, тот побежден вполовину, у страха глаза большие, один за десятерых покажется. Будь прозорлив, осторожен, имей цель определенную».

ПОД МИНОМЕТНЫМ ОГНЕМ ПРИНЯЛ СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ

Гвардии ефрейтор Сергей Морозов

"Топливозаправщик, которым управлял водитель – гранатомётчик гвардии ефрейтор Сергей Морозов, двигался в колонне батальонной тактической группы. Во время движения в месте ограниченного маневра, колонна подверглась артиллерийскому и миномётному обстрелу со стороны противника. Головная и замыкающая машина оказались обездвижены. Оценив обстановку, в условиях непрекращающегося огня, понимая, что попадание снаряда в машину с горючим приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники, Сергей, рискуя жизнью, воспользовавшись условиями местности, вывел автомобиль из зоны обстрела. Отъехав на безопасное расстояние, Морозов обнаружил двух украинских националистов, пытавшихся подобраться к машине с топливом и взорвать ее. Оценив обстановку, Сергей прицельным огнём уничтожил противника. Благодаря смелым и решительным действиям гвардии ефрейтора Сергея Морозова поставленные задачи по обеспечению группировки горюче-смазочными материалами были выполнены в полном объеме".

СВОЕВРЕМЕННО ОБНАРУЖИЛ ПРИБЛИЖЕНИЕ ВРАГА

Гвардии ефрейтор Иван Шагин

"В ходе ведения оборонительных действий экипаж ефрейтора Шагина выполнял задачу по удержанию позиций, в районе стратегически важного населенного пункта. Противник предпринял попытку наступления с целью отбить населенный пункт и атаковал десантников превосходящими силами. Находясь на передовой позиции, механик-водитель Шагин своевременно обнаружил передвижения противника, занял с экипажем САУ выгодную позицию и вступил в бой. Профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники, грамотный выбор позиций для ведения огня и внезапность позволили ефрейтору Шагину и его экипажу уничтожить в ходе боя бронеавтомобиль, пулеметный расчет, а также военнослужащих ВСУ. Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям гвардии ефрейтора Шагина и его экипажа противник был своевременно обнаружен, понес значительные потери в живой силе и технике, впоследствии чего был вынужден отступить".