Военная спецоперация на Украине 7 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.
Фото: Александр КОЦ
С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.
Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 мая 2023 года.
Украинские СМИ сообщили о взрывах, которые прогремели 6 мая в Кривом Роге в Днепропетровской области, отметив, что в регионе была объявлена воздушная тревога.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 10.00 по местному времени.
За сутки российская ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника в зоне СВО. Их ликвидировали в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
В Минобороны РФ заявило, что уничтожено тридцать два украинских БПЛА в районах населенных пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное ЛНР, Горловка, Волноваха ДНР, Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области.
Минобороны России сообщило, что российские силы уничтожили более 185 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК «Гром-2». Разрушений и пострадавших нет.