Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 7 мая 2023 года: СБУ открестилась от покушения на Прилепина, беженцы окончательно надоели Европе

Служба Безопасности Украины публично открестилась от своего участия в организации покушения на писателя Захара Прилепина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СБУ ОТКРЕСТИЛАСЬ ОТ ПОКУШЕНИЯ НА ПРИЛЕПИНА

Служба Безопасности Украины (контрразведка) публично открестилась от своего участия в организации и проведении теракта – покушения на писателя Захара Прилепина, совершенного в субботу в Нижегородской области, Напомним, сам писатель был тяжело ранен, и его прооперировали, а его друг и охранник погиб при подрыве автомобиля.

- Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ, - заявили в СБУ и добавили пару издевательских реплик.

В принципе, нам все равно, агенты какой из украинских спецслужб – ГУР или СБУ – совершили этот теракт. Возмездие настигнет и тех, и других. И вот это действительно однозначно. Хотя, с другой стороны, любопытно видеть, как Малюк откровенно побаивается главу ГУР Буданова и не посягает на "лавры" последнего. Понятно, Буданов и Малюка при случае, если что, достанет.

СБУ ЗАДЕРЖАЛА БЛОГЕРА-АМЕРИКАНЦА

Украинская контрразведка в Харькове задержала блогера из Латинской Америки, который, как следует из заявления контрразведки, публично оправдывал действия России. Кроме того, как утверждают в контрразведке, он также снимал на камеру украинских военных и оскорблял их. Судя по всему, речь идет об американце по имени Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес - уроженце Калифорнии, который имеет гражданство Чили. В своих роликах, которые он размещал на Ютубе и в Телеграме Гонсало Лира неоднократно критиковал НАТО, администрацию Байдена и режим Зеленского. Как сообщается, суд уже избрал для задержанного меру пресечения - содержание под стражей.

ВЕСЕЛУХА В США ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Банковский эксперт Стэнфордского университета Амит Серу заявил изданию The Telegraph, что не менее половины банков США потенциально неплатежеспособны,.

- Давайте не будем делать вид, что речь идет только о Silicon Valley Bank и First Republic. Большая часть банковской системы США потенциально неплатежеспособна, - цитирует его издание. - Власти США могут сдержать немедленный кризис ликвидности, временно гарантируя все депозиты. Но это не решает более серьезного кризиса платежеспособности.

По мнению Серу, что текущая политика властей США напоминает события перед мировым кризисом 2008 года, когда тоже заявлялось, что "все будет хорошо", но на самом деле почти половина из 4800 банков Америки "уже прожигает свои запасы капитала". С 1-го по 29-е марта вкладчики в США сняли с банковских депозитов более 499 млрд. долларов. Причем, в основном, это делают те, у кого размер вклада превышает максимальную сумму, покрываемую банковской страховкой вкладов – 250 тысяч долларов.

Все будет хорошо. Наверное. Может быть. И – в какой-то степени вероятно.

ОБАМЫ ТУТ НЕ ХОДЯТ

Американский президент Джозеф Байден, недавно объявивший о своем выдвижении на второй президентский срок, сумел не один раз удивить избирателей в течение короткого времени. Сначала он объявил, что не допустит победы на выборах бывшего президента Барака Обамы, тоже, кстати, демократа, чем наверняка довел Барака до истерического смеха, поскольку Обама не имеет права баллотироваться. По всей видимости, Джозеф просто перепутал Обаму с республиканцем Дональдом Трмапом, победу которого он сам предрек за пару дней до этого выступления.

Потом в интервью телеканалу MSNBC действующий глава американской администрации начал что-то настолько бессвязно лепетать, что никто не смог понять ни единого слова.

А в заключение Байден выходя из мексиканского ресторана в Вашингтоне попросил посетителей "не прыгать". По всей видимости, это Зеленский в свое время произвел на него неизгладимое впечатление, когда заявил, что "кто не скачет, тот москаль".

- Национальное позорище, - оценили своего президента большинство комментаторов. Позорище – не позорище, а Обаме точно не даст больше стать президентом. Хозяин своего слова.

В ИЗЮМЕ ПОПРОЩАЛИСЬ С ГАГАРИНЫМ

В городке Изюм Харьковской области завершился процесс переименования городских топонимов. Об этом сообщил замначальника местной военной администрации Владимир Мацокин.

- Остаются только переулки, въезды и топонимы старостинских округов. Прощаемся с космонавтом Гагариным, Добролюбовым, Пржевальским, Пятницким, Толбухиным, - удовлетворенно подчеркнул Мацокин. Зато в городке появились улицы и площади, названные в честь Квитки-Основяненко, князя Киевского Святослава, украинских спасателей и бойца Александра Мациевского.

Тоже мне удивили. Сами бы подумали, где укронацисты в Изюме, а где Гагарин. Им до него, как до Луны.

ПОСЛА США В БУДАПЕШТЕ ОБВИНИЛИ В ПРОПАГАНДЕ МИЛИТАРИЗМА

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал посла США в Венгрии Дэвида Прессмана.

- Соединенные Штаты явно пытаются подтолкнуть Венгрию к лагерю войны, но Венгрия относится к мирному большинству. Посол Прессман принимает активное участие в пропаганде милитаризма. Но мы не хотим ничего подобного, мы хотим иметь дело с миром. Мы хотим мира, — уделил внимание американскому дипломату Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Повод для этого мистер Прессман явно дал сам. Когда американский посол е провёл в Будапеште встречу с украинскими беженцами, он почеркнул в своем выступлении, что "с начала конфликта Сийярто пять раз посещал Россию, но ни разу не встречался с главой МИД Украины". Но не на того напал. Сийярто в ответ заявил, что послов отправляют в другие страны "для улучшения двусторонних отношений, а не для того, чтобы они считали себя умнее местных жителей".

Интересно, а сам Прессман встречался с Кулебой, например, или с его замом Мельником. Любой нормальный человек скажет, что пять раз встретиться с Лавровым гораздо лучше даже для собственной психики, чем хотя бы раз с этими персонажами из Киева.

УКРАИНСКАЯ АРИФМЕТИКА

Вышел в свет инфляционный отчет Нацбанка Украины (НБУ). Помимо умеренно-оптимистичного и не понятно на чем основывающегося сценария, там есть весьма примечательные цифры. По данным НБУ, прекращение работы "зернового коридора" уменьшит приток валюты в страну на 290 млн долларов в месяц. А продление срока ограничений импорта украинского продовольствия отдельными европейскими странами уменьшит валютные поступления в Украину на 270 млн долларов в месяц.

Но при этом, если оба ограничения станут действовать одновременно, это снизит недобор валюты не на 560 млн долларов в месяц, а на все 800 миллионов долларов.

Загадочная украинская арифметьика. Совсем, как загадочный русский язык в анекдоте про грузинскую школу, где "сол", "мол", "бол" и "вилька", "булька", "тарелька" – но почему, совершенно непонятно!

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Глава гагаузской общины сообщил, что на встрече президента Молдовы с представителями национальных общественных организаций Майя Санду назвала всю Гагаузию "пятой колонной Молдовы".

- Евросоюз опубликовал доклад, в котором европейцам советуют "финансово стимулировать" украинцев к возвращению домой на Украину. Надоели…

- Правительство Украины поддержало законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. В случае принятия закона на Украине смогут начать мобилизовывать с 25-ти лет, а не с 27-ми, как сейчас.

- Тот, кто захочет отпраздновать в Эстонии 9-го мая День Победы, будет оштрафован на 1200 евро.