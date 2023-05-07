Жир на талии бьет по мозгу: как лишний вес сказывается на памяти и мышлении

Оказалось, что слишком широкая талия, распределение жира в теле по типу «пивного живота» и фигура в форме яблока, связаны с ослаблением памяти Фото: Shutterstock

Наша талия и лишний жир на ней напрямую связаны с работой головного мозга. Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре проанализировали данные 8 769 взрослых людей в возрасте от 30 до 84-х лет, собранные в рамках исследования «Здоровье на всю жизнь в Сингапуре» (HELIOS) за период с 2018 по 2021 год.

Оказалось, что слишком широкая талия, распределение жира в теле по типу «пивного живота» и фигура в форме яблока, которые свидетельствуют о висцеральном ожирении (плотный жир окружает внутренние органы), связаны с ослаблением памяти, со снижением способностей к планированию, стратегическому мышлению и целеполаганию, снижением скорости обработки информации и рассеянным вниманием.

Всего три параметра были связаны со снижением когнитивных способностей (памяти, мышления, внимания):

- увеличение индекса массы висцерального жира,

- увеличение объема талии по отношению к объему бедер,

- и снижение уровня липопротеина высокой плотности, так называемого «хорошего холестерина».

- Поскольку ожидается, что в 2030-м году от деменции будут страдать 78 млн человек, а к 2050 году - 139 млн человек, понимание и устранение факторов, определяющих когнитивную функцию, является одним из главных приоритетов общественного здравоохранения, - считает профессор Джон Чемберс, автор исследования.

К тому же, у некоторых людей объем висцерального жира, того, что окружает внутренние органы и является существенным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и диабета 2 типа, существенно больше при прочих равных, чем у других людей, и это может объясняться, в том числе, генетикой, а не только образом жизни и факторами окружающей среды, считает доктор Терезия Мина, научный сотрудник медицинского факультета Наньянского технологического университета и ведущий автор исследования.

ПОЧЕМУ ЖИР НА ТАЛИИ БЬЕТ ПО МОЗГУ?

Ожирение провоцирует в организме хроническое воспаление. Получается такой «круговорот воспаления», который затрагивает и головной мозг. Специфический сигнал (бета-интерлейкин-1), который генерируется в висцеральном жире, выделяется в кровь, проникает через гематоэнцефалический барьер в мозг, где активирует микроглию, постоянные иммунные клетки в нашем мозге. Полезные — или вредные — действия микроглии, это результат полученных ими сигналов. Так вот висцеральный жир заставляет их работать против головного мозга, обволакивать синапсы, места контакта между нейронами, мешая их общению. Поэтому человеку становится труднее концентрироваться, думать, принимать решения, запоминать какие-то вещи.

КАК БОРОТЬСЯ С ВРЕДНЫМ ЖИРОМ?

1. Снижая количество калорий готовых блюд и уменьшая количество сладкого и жирного, считает врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова:

- Это в свою очередь приводит к уменьшению собственного производства жиров, а значит, в организме снизится уровень холестерина и триглицеридов. Как мы знаем, почти 80% холестерина в организме производится собственными клетками и прежде всего клетками печени, и только 20% приходит с пищей. Стройнея (то есть, уменьшая запасы висцерального, внутреннего, абдоминального, крайне вредного жира), мы нормализуем синтез жиров в своем организме, так называемый липогенез de novo.

2. Не убираем жиры из рациона полностью. Если полностью исключить жиры, тем самым мы подстегнем печень к их дополнительному синтезу.

3. Очень важен в этом процессе метаболизм желчных кислот. Есть совсем простой способ улучшения ситуации: надо с утра пить теплую воду – более 40 градусов.

ВАЖНО!

Иногда требуются лекарственные препараты для нормализации оттока желчи и моторики желчного пузыря и желчевыводящих протоков. Но это решается индивидуально на приеме у врача.