Киев оттягивает неизбежный провал: на Украине заговорили о переносе контрнаступления и завышенных ожиданиях Запада

Aвансы ВСУ придется теперь, хочешь – не хочешь, отрабатывать. До последнего украинца Фото: REUTERS

Украина очень хочет начать большое наступление. Украине нужно начать большое наступление. Этого от нее и конкретно от Зеленского требуют еще и западные союзники, которые хотят в реальности убедиться, что их корм в виде финансовой помощи и вооружений идет "в коня". И надо, и хочется, и боязно.

Бывший юрист, а ныне министр обороны Незалежной Алексей Резников начинает потихоньку отыгрывать назад. Насколько это возможно. И даже потихоньку готовит мир к неудаче Незалежной.

- Большинство людей ждут чего-то грандиозного, что может привести к эмоциональному разочарованию. Западные партнеры сказали мне, что теперь им нужен следующий пример успеха, потому что мы должны показать его нашим народам, - Резников в комментарии Washington Post. - Но я не могу вам сказать, каковы будут масштабы этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров? В идеале наступление должно перерезать тыловые цепи российских войск и снизить их наступательные возможности.

То есть, ни о заходе в Крым, ни о выходе на границы не только 1991-го, но и по состоянию на 24 февраля прошлого года речь, в исполнении главы оборонного ведомства Незалежной, не идет. Максимум, по его словам – перерезать сухопутный коридор в Крым, да и это вряд ли.

Будем честными, ВСУ приготовились к наступлению на столько, насколько это было возможно. Сформированы новые бригады, от Запада получена новая военная техника, обучены экипажи. Но реально мыслящие люди, а на той стороне имеются и такие (не все там идеологические упыри и умственные калеки) отдают себе отчет, что Россия тоже все это время готовилась к отражению будущего украинского наступления – минные поля, оборонительные рубежи и многое другое – все это появилось не в один день.

От итогов грядущего и потихоньку начинающегося наступления зависит, в принципе, очень многое, а для украинской власти и Зеленского и его команды практически все. Если ВСУ удастся продвинуться хоть на те же самые 10 км и, что главное в этой ситуации, удержать завоеванную территорию на какое-то длительное время, чтобы преподнести это Западу в качестве успеха наступления, то Зеленскому откроют второе дыхание в вопросе дальнейших поставок вооружений и финансовой помощи. Если же ВСУ "обломают зубы" о российские оборонительные позиции, а еще того хуже – будут разгромлены и предоставят российским военным возможность выхода на оперативный простор, то для Украины все станет очень плохо, а Зеленского закордонные хозяева спишут со счетов. В лучшем для него случае он уйдет в отставку под грудой вываленного западными СМИ компромата. В худшем – будет просто ликвидирован. Но последствия подобного рода наступят не только для самого Зеленского, но и для всей команды, которая сейчас у власти.

И потому украинские генералы пользуются сейчас любым предлогом, чтобы оттянуть этот момент, который определит и их будущее. Вот и положивший десятки тысяч ВСУшников при обороне Бахмута (Артемовска) генерал Сырский, слепо выполнявший до сих пор волю Зеленского, по сведениям украинских источников, на последнем совещании в ставке президента Незалежной, вновь попросил отложить наступление, потому что в районе Бахмута снова пошли дожди, в которых завязнет западная техника.

Но ждать не хотят американцы. Они уже заявили, что поставили 98% согласованных с Зеленским вооружений, и каждый день промедления вызывает у них волну раздражения и недовольства Киевом. А Киеву остается только ссылаться то на понос, то на золотуху, то на дождь. И убеждать всех, что ожидания Запада от наступления ВСУ слишком и чересчур завышены. Забывая, что завысила их сама украинская сторона, без умолку трещавшая последние месяцы о сокрушительном ударе, "освобождении Крыма", захвата Луганска и Донецка и выходе на "границы 1991-го". А теперь киевская машина сдает назад, то рассуждая о завышенных ожиданиях, то утверждая, что наступление может проходить месяцами и не иметь явных результатов.

Под эти авансы были поставлены сотни и тысячи единиц новых видов вооружений и техники на миллиарды долларов. И эти авансы ВСУ придется теперь, хочешь – не хочешь, отрабатывать. До последнего украинца.