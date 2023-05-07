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В мире7 мая 2023 10:30

«С Европой мало кто считается»: Берлускони шокировал Запад громким заявлением

Бывший премьер Италии Берлускони: Мало кто в мире считается с Европой
Людмила ПЛОТНИКОВА
Берлускони дал интервью итальянскому телеканалу Sky TG24

Берлускони дал интервью итальянскому телеканалу Sky TG24

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони дал интервью итальянскому телеканалу Sky TG24, в ходе которого сделал ряд громких заявлений.

Эффект разорвавшейся бомбы произвело высказывание экс-премьера о том, что с Европой в мире сегодня мало кто считается.

- Если Китай (я говорю это, конечно же, утрируя), однажды решит оккупировать Италию или, может быть, какую-то другую европейскую страну, то мы совершенно не знали бы, как с этим всем бороться, и лучшее из того, что мы могли бы сделать, так это пойти в школу, чтобы учить китайский язык. – сказал Берлускони.

Он считает, что авторитет Европы в мире упал из-за несогласованной и несовершенной военной политики. И уверен, что уже сегодня европейским государства необходимо усилить военное сотрудничество, увеличить совокупные военные расходы. Также Берлускони считает необходимым формирование совместных сил быстрого реагирования, минимальная численность которых должна быть порядка 300 тыс. военных.

При этом политик считает, что для Старого света еще не все потеряно, и Европа может вернуть себе позиции «главного героя великих глобальных вызовов». Одним из таких вызовов он считает «китайский империализм».

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