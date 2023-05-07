Кандидат в президенты США Кеннеди предрек победу России в украинском конфликте

Кеннеди объявил о своем желании баллотировать на пост главы американского государства Фото: REUTERS

Объявивший о своем участии в президентских выборах в США Роберт Кеннеди, являющийся племянником президента Джона Кеннеди, прокомментировал украинский конфликт и выразил уверенность в том, что Москва одержит в нем победу.

- Русские не могут проиграть этот конфликт. Нам говорят, что они проигрывают. А они наращивают свои силы, у них есть артиллерийское преимущество, – заявил он.

Также Кеннеди признал, что Вашингтон не в состоянии пополнить арсеналы ВСУ, растраченные и уничтоженные в ходе конфликта. И, более того, и США, и Украины всячески замалчивают и скрывают «катастрофические потери»

Украинский конфликт кандидат в президенты США назвал самым жестоким со времен Второй мировой войны, в которой Штаты и Советский Союз были союзниками.

Кеннеди, юрист, специализирующийся на вопросах охраны окружающей среды, объявил о своем желании баллотировать на пост главы американского государства от Демократической партии в апреле этого года. Свою миссию он определил как борьбу с «коррумпированной смычкой государственного аппарата и мощи корпораций».