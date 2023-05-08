Шашлык вреден не всегда: правила здоровой еды на майские праздники

Конечный продукт гликирования – это поджаристая корочка, не зря эту реакцию называют «вкусной» Фото: Shutterstock

Традиционно майские праздники принято проводить на природе, что само по себе, конечно, полезно, если не усугублять эти дни чрезмерным пристрастием к шашлыкам. То, что жареное мясо есть вредно, все мы знаем, но традиция при этом прочно вросла в культуру того, как отмечать майские. И все же, есть определенные тонкости, которые позволят сделать шашлыки и праздничные дни намного более приятными для здоровья. Рекомендации дает на своем канале «Доктор Павлова» врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

ЧЕМ ВРЕДНО ЖАРЕНОЕ МЯСО?

Один из главных факторов старения – это накопление в нашем организме конечных продуктов гликирования (КПГ). Такие продукты – результат химической реакции между углеводами и аминокислотами, которые находятся в белке. Так вот такой процесс на мангале разворачивается гораздо быстрее и интенсивнее.

Конечный продукт гликирования – это поджаристая корочка, не зря эту реакцию называют «вкусной». Но гораздо полезнее будет обрезать с шашлыка все корочки и все «слишком румяное».

В нашем организме есть естественная защита от КПГ. В среднем человек может безболезненно для себя переработать примерно 15 тысяч единиц КПГ. Все, что выше этого – портит наше здоровье, ускоряет старение.

КАК СДЕЛАТЬ ШАШЛЫК ПОЛЕЗНЫМ?

Есть научные свидетельства того, что производство КПГ очень сильно снижается, если мясо перед готовкой выдержано в лимонном или любом другом цитрусовом соке. Причем эффект начинает чувствоваться уже при 10-минутном маринаде.

Также есть приправы, доказано снижающие вред от КПГ:

- шалфей,

- майоран,

- эстрагон

- розмарин

- гвоздика,

- душистый перец,

- корица,

- куркума.

А на гарнир лучше всего запастись отварной брокколи, в ней содержится мощное онкопротекторное вещество сульфорафан, также помогающее справляться с КПГ.

КАК СНИЗИТЬ СОЛЕНУЮ УГРОЗУ?

В сезон пикников стоит подумать и о том, сколько вы потребляете соли, поскольку перебор с натрием может и гипертонический криз спровоцировать, и что похуже: до инфаркта и инсульта довести.

Снизить потребление соли можно, уменьшив на пикнике поедание таких продуктов:

- переработанное и копченое мясо: сосиски, бекон, ветчина;

- любые консервы;

- любые соленые снэки (чипсы, крекеры, орешки, сухарики, крендельки);

- любые готовые соусы, сухие смеси для приготовления «изысканных» блюд, бульонные кубики, сухие бульоны;

- замороженные готовые продукты и, конечно, фаст-фуд;

- плавленые сыры;

- в хлебе соли тоже много, но если есть не больше двух кусочков в день, то пользы больше, чем вреда.

Как еще можно бороться с избытком соли в рационе:

1. Готовьте простые блюда, не использую готовые соусы и старайтесь не досаливать.

2. Читайте состав продуктов. Если соль стоит в начале списка, значит, ее очень много. Выбирайте продукты с пометкой «низкое содержание натрия» или «без добавление соли».

3. Вместо соли попробуйте добавлять в салаты лимонный сок, имбирь, сушеный (или свежий) лук и чеснок.