Вячеслав Володин и Садыр Жапаров открыли памятник киргизам, павшим в Великую Отечественную войну: «В Кыргызстане было, есть и будет 9 мая!»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров (в центре) и Председатель Думы Вячеслав-Володин (справа) посетили Ржевский мемориал Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Ему не привыкать идти поперёк течения. Лет 15 назад Садыр Жапаров — тогда ещё просто молодой киргизский политик — сражался против экологической катастрофы на Кумторе, одном из крупнейших золотых месторождений Центральной Азии. В 1992 году уникальный прииск по дешёвке купили североамериканские инвесторы, в соглашении об эксплуатации прописав: «Законодательство Киргизии применяется выборочно» — лишь в той части, которая не противоречит интересам западной корпорации по увеличению прибыли.

Жапарова за его «активизм» в итоге посадили в тюрьму по подложному обвинению. Но в 2020 году, под давлением беспокойной общественности, народный заступник был освобождён. И вскоре стал президентом.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

И вот сейчас Садыр Нургожоевич приехал на празднование Дня Победы в Россию. В нынешний условиях — шаг мужественный: американцы предпринимают отчаянные усилия, пытаясь создать видимость «дипломатической изоляции Москвы». Тут-то и узнаётся, кто наш настоящий друг…

Свой визит Жапаров начинает со Ржева. Вместе с председателем Думы Вячеславом Володиным они возлагают цветы к воздвигнутому 2 года назад 35-метровому монументу.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Затем — следующая церемония: открытие Ржевского мемориала воинам-киргизам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны на Ржево-Вяземском направлении. Небольшой, но замысловатой формы памятник похож на знакомые всем кыргызстанцам горы, Памир и Тянь-Шань.

— В Кыргызстане было, есть и будет 9 мая, — делает акцент Жапаров. И напоминает, что в годы Войны на фронт ушёл каждый четвёртый житель Киргизской ССР, и свыше ста тысяч погибли. В том числе поимённо установлены порядка четырёх тысяч киргизов, павших на Ржевском плацдарме в самый тяжёлый период 1941-42 годов.

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

В ответ спикер Вячеслав Володин напоминает о стратегических отношениях между Россией и Кыргызстаном:

— Фундаментом этих отношений является уважение к нашим предкам, которые здесь, подо Ржевом, защитили наши общую страну. В основе наших отношений отсутствуют двойные стандарты, но есть взаимоуважение, — отмечает Председатель Думы и напоминает об уроках Великой Отечественной: — Наши народы были вместе, значит, и мы должны быть вместе, строя наши независимые государства.

Конечно, такой почин был бы невозможен без содействия местных властей.

— В 2019 году мы поддержали инициативу киргизской стороны о создании Мемориала, — рассказывает губернатор Тверской области Игорь Руденя. — Высоко ценим усилия Президента Садыра Нургожоевича Жапарова и всего народа Киргизской Республики по сохранению общего героического прошлого, укреплению дружбы между нашими странами. Уверен, мемориал станет символом исторической памяти народов России и Киргизии о героях Великой Отечественной войны.