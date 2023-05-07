Звезды на майские праздники разлетелись по дорогим курортам: как отдыхают Бузова, Дибровы, Собчак и Пресняков

Ольга Бузова путешествовала по Италии, а потом улетела купаться на Кипр. Фото: социальные сети

На майские праздники некоторые звезды устроили себе каникулы и отправились отдыхать. В праздничные дни цены на курортах «кусаются», а учитывая, что обеспеченные артисты выбирают часто дорогие отели, то цена их отдыха может доходить до миллиона рублей.

Мальдивы

Анастасия Волочкова Фото: социальные сети

На курорте температура воды и воздуха +30. Анастасия Волочкова сегодня уже и накупалась, и позагорала, и фото в шпагате сделала. По вечерам у Анастасии – дискотека. На Мальдивах целый год тропическая жара, но с середины апреля и до ноября там сезон дождей, поэтому цены снижаются. Хотя дожди льют, но заканчиваются быстро – опять сияет солнце. Балерина отдыхом довольна – дешевле чем в сезон, а купаться можно! Волочкова записала видеообращение, где хвастается, что заплатила за отдых 3 миллиона рублей: «У меня здесь знаете какая красота?! Фантастика: цвет воды, пляж…» Скорее всего, балерина, «слегка» преувеличила цену отдыха.

Цены (просчитали среднюю цену отдыха в таких «богатых» условиях, как у звезд): перелет «туда-обратно» на одного человека бизнес-классом 600 тыс. руб. Неделя проживания на шикарной вилле - 500 тыс. руб.

Россия

Прохор Шаляпин Фото: социальные сети

Ксения Бородина с дочками путешествует на машине по городам, которые находятся не очень далеко от Москвы. Телеведущая и блогер составила список экскурсий и кафе с помощью подписчиков: и осталась довольна рекомендациями. Сегодня Ксения побывала на интересной экскурсии с гидом по Нижнему Новгороду, а потом отправилась с дочками в кафе – есть пончики и пить какао. Прохор Шаляпин набирался сил в Калининграде: были и экскурсии, и прогулки у моря. «Балтийское море, Куршская коса - дивное место», - певец остался в восторге от путешествия. У Балтийского моря на этой неделе температура воздуха до +20.

Цены: Сутки проживания в номере отеля 5 звезд в Нижнем Новгороде – от 5 тысяч рублей. Сутки проживания в номере отеля 4 звезды в Калининграде – от 6 тысяч рублей. Перелет в Калининград «туда-обратно» эконом-классом – 8 тысяч рублей.

Бали

Ксения Собчак Фото: социальные сети

Ксения Собчак улетела с сыном на Бали. На курорте сейчас температура воды и воздуха: +27 градусов. Собчак поселилась в дорогом и красивом отеле: хороший ресторан, приличный пляж и бассейн.

Цены: Неделя проживания в отеле 5 звезд: от 500 тысяч рублей. Перелет «туда-обратно» бизнес-классом – 360 тысяч рублей.

Турция

Сергей Лазарев Фото: социальные сети

Сергей Лазарев после победы в телешоу «Маска» и перед гастрольным туром улетел с сыном и дочерью в Турцию. Температура воздуха на курорте +23, воды +20. Певец отдыхает в новом но уде модном отеле. Сергей переживал, что будет холодно, но: «Здесь абсолютно комфортная погода!» Семья купается в бассейне, сын с отцом играют в настольный теннис и на автоматах, посещают аквапарк.

В Турции сейчас также загорает Клава Кока, но она за проживание не платит – так как гастролирует на праздники по отелям, а значит ей оплачивают пребывание.

Клава Кока Фото: социальные сети

Цены: Неделя проживания в отеле 5 звезд – от 550 тысяч рублей. Перелет «туда-обратно» бизнес-классом – 115 тысяч рублей.

ОАЭ

Наталья Подольская Фото: социальные сети

Семья музыкантов Натальи Подольской и Владимира Преснякова улетела на неделю в Дубай. Температура воздуха на курорте +31, воды +28. Супруги с двумя сыновьями отдыхают в хорошем отеле: проводят много времени у бассейна, в кафешках, посетили парк аттракционов.

Цены: Неделя проживания в отеле 5 звезд в номере «люкс» – от 500 тысяч рублей. Перелет «туда-обратно» бизнес-классом – 240 тысяч рублей.

Кипр

Ольга Бузова Фото: социальные сети

Ольга Бузова путешествовала по Италии, а потом улетела купать на Кипр. На курорте температура воды и воздуха +20. Артистка делится впечатлениями: «Быть впервые на Кипре и не доехать до камня Афродиты - это точно не про меня. С этим местом связано несколько легенд, но суть одна: этот камень является местом рождения прекрасной девы, вышедшей из морской пены - богини красоты и любви Афродиты. Богиня плодородия, вечной весны и жизни, богиня браков. И я там была. И те, кто знают меня давно, понимают почему для меня это важно.

Цены: Неделя проживания в отеле 5 звезд – от 200 тысяч рублей. Перелет «туда-обратно» бизнес-классом – 220 тысяч рублей.

Африка

Семья Джигана Фото: социальные сети

Сразу две звездных семьи отправились на 10 дней в Африку – на сафари. Джиган и Оксана Самойлова прилетели на частном самолете с четырьмя детьми. Семья остановились в шикарном отеле - по территории разгуливают жирафы, а с обрыва можно увидеть гуляющих леопардов. Оксана хвастается: «У нас в этот раз любимый отель Уилла Смита». Каждый день семья отправляется на открытом джипе на сафари: наблюдают за львицами, гепардами и другими животными.

Семья Дибровых Фото: социальные сети

Телеведущий Дмитрий Дибров с женой Полиной и тремя сыновьями тоже на сафари, но не в таких шикарных условиях. Они путешествуют по красивейшим местам центральной Намибии. Полина намекнула, что Дмитрий выступит и как гид, так что возможно, что семья получила скидку на тур. Их ждут: красивейшие заповедники, самые высокие в мире песчаные дюны Соссусфлея и мистическая Мертвая долина, сафари.

Цены: 10 дней тура сафари с перелетом на частном самолете и проживанием в отеле 5 звезд – от 1 млн. руб.