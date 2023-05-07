Снимаем пуховики и шапки: какая погода ждет россиян 9 мая и после праздников

Уже к следующим выходным 13 и 14 мая температура поднимется до плюс 18 – плюс 20 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Необычно прохладная погода заставила москвичей и жителей Московской области облачиться в пуховики и шапки. Однако теплую одежду все же можно убирать в шкаф, нижний минимум майской температуры пройден, и уже к следующим выходным 13 и 14 мая температура поднимется до плюс 18 – плюс 20 градусов, рассказал радио "Комсомольская правда" Александр Шувалов, метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео».

В ночь с 6 на 7 мая самая низкая температура, - 5 градусов была зарегистрирована в Клину. В ряде других населенных пунктов Московской области ночью подморозило до - 4. Но майское похолодание пройдено. Дальше в центральной части России температура пойдет на взлет. Следующая неделя будет без осадков, к нам пришел антициклон, который не собирается покидать европейскую часть нашей страны.

- Температура будет неудержимо идти вверх. Каждый день она будет прибавлять по 2-3 градуса, чтобы к выходным дням сделать 20-градусное тепло, - говорит метеоролог Александр Шувалов.

9 мая в Москве и Санкт – Петербурге ожидается теплое. В 6-7 часов будет еще прохладно, около плюс 3 – плюс 5 градусов. Но выглянет солнце и днем уже будет где-то плюс 14 – плюс 16 градусов. Осадков не ожидается вплоть до 15 – 18 мая.

8 мая сильные дожди пройдут в Ростовской области, ДНР и ЛНР, на Кубани. Менее интенсивными осадки будут в Ставрополье и нижнем Поволжье, но ненастная погода задержится там еще минимум на 3 – 4 дня. Весь юг, начиная от Новороссии и кончая нижним Поволжьем, сейчас в объятиях ненастного циклона, и температура там будет нежаркой, плюс 12 – плюс 17 градусов.

А вот на Урале и в Сибири сейчас жарко, температура плюс 23 – плюс 28 на всем пространстве от Томска до Красноярска. Зато, уже начиная с 8 мая, жара станет спадать, прохладный воздух будет распространяться на восток. 9-го мая похолодает в Омске и Тюмени, 10 мая прохладнее станет в Новосибирске, Кемерово, Барнауле.