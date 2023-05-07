Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Игнатенко сорвал наступление штурмовиков ВСУ

Старший лейтенант Геннадий Игнатенко и старший сержант Иван Жданов Фото: Минобороны РФ

Командир мотострелкового взвода старший лейтенант Геннадий Игнатенко в ходе выполнения боевой задачи не допустил прорыва украинских националистов. Его взвод удержал свои рубежи вдоль стратегически важных федеральных трасс и транспортных узлов. В течение четырех месяцев противник пытался вытеснить подразделения российских войск с занимаемых позиций, неоднократно предпринимая попытки уничтожить объекты группировки войск и прорвать оборону. В ходе боёв подчиненный личный состав и лично Геннадий, действуя в составе взвода, наносил огневое поражение по исходным рубежам и готовящимся к атаке штурмовым группам националистов. В результате огневого поражения все наступления противника были сорваны".

СКОРЕКТИРОВАЛИ ОГОНЬ АРТИЛЛЕРИИ

Старший сержант Иван Жданов

"Начальник аппаратной взвода связи старший сержант Иван Жданов, в составе батальонно-тактической группы, выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта российского подразделения. В сжатые сроки проводил ремонтно-восстановительные работы

на оборудовании и технических средствах по устранению неисправностей, полученных в ходе боевых действий .Противник, стремясь лишить российские

подразделения устойчивого управления, атаковал позиции командного пункта, применяя при этом артиллерию и минометы. В ходе обстрела один из снарядов повредил кабель, который отвечал за обеспечение автоматической режимной телефонной связи с вышестоящим штабом. Рискуя своей жизнью, Жданов покинул укрытие и заменил вышедший из строя кабель. Тем самым, в кротчайшие сроки восстановил автоматическую режимную телефонную связь с вышестоящим руководством. Благодаря оперативно восстановленной связи, командование пункта управления смогло вызвать подкрепление, после чего по позициям противника был нанесен артиллерийский удар. При этом удалось уничтожить артиллерийский и минометный расчеты противника".

СОРВАЛ НАСТУПЛЕНИЕ ВРАЖЕСКИХ ШТУРМОВИКОВ

Старший лейтенант Геннадий Игнатенко

"Командир мотострелкового взвода старший лейтенант Геннадий Игнатенко в ходе выполнения боевой задачи не допустил прорыва украинских националистов. Его взвод удержал свои рубежи вдоль стратегически важных федеральных трасс и транспортных узлов. В течение четырех месяцев противник пытался вытеснить подразделения российских войск с занимаемых позиций, неоднократно предпринимая попытки уничтожить объекты группировки войск и прорвать оборону. В ходе боёв подчиненный личный состав и лично Геннадий, действуя в составе взвода, наносил огневое поражение по исходным рубежам и готовящимся к атаке штурмовым группам националистов. В результате огневого поражения все наступления противника были сорваны".