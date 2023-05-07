Европа нашла способ избавления от "ненужных" украинцев: беженцам готовы платить, лишь бы они уехали обратно

Украинских беженцев будут материально стимулировать возвращаться домой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина крайне недовольна Евросоюзом, но, похоже, что называется, что это обоюдно. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что считает необоснованными выплаты компенсаций польским фермерам со стороны ЕС за обрушение зернового рынка в Польше украинским зерном, поставляемым по демпинговым ценам.

- В прошлом месяце решение польского правительства заблокировать экспорт украинской сельхозпродукции привело к потерям для Украины 143 миллионов долларов США, это больше, чем Еврокомиссия будет платить польским фермерам в качестве компенсации, по моему мнению, ни за что, потому что это был настоящий блеф со стороны польских фермеров и, к сожалению, польское правительство отреагировало очень странным образом, - заявил он на Брюссельском экономическом форуме, чем возмутил поляков до крайности.

Поляки в ответ заблокировали несколько КПП на границе, чтобы пресечь проезд украинских дальнобойщиков, которые, по их мнению, и без того пользуются необоснованными привилегиями, как и украинские беженцы в самой Польше. Количество остановленных фур уже превысило 3 тысячам штук только на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" между Волынской областью Украины и Люблинским воеводством Польши. Еще польских водителей обижает, что на территории Украины они становятся объектом рэкета со стороны дорожной полиции Незалежной, которая придирается к ним по любому поводу.

Но если на бытовом уровне между украинцами и населением тех стран, где они остановились, растет недоверие и неприязнь, то в высших эшелонах европейских властей курс на удовлетворение прихотей украинской власти остается неизменным. Так, совсем недавно ЕС отменил давний запрет на использование средств из центрального бюджета для финансирования оружейной промышленности, и теперь туда уйдут целых 2 млрд евро, которые вместо помощи бедным странам в Евросоюзе теперь пойдут на производство артиллерийских снарядов для Киева.

Вместе с тем, в ЕС уже начали делать различия между столь необходимой Евросоюзу, Великобритании и США Украиной как русофобским государством и обычными украинскими беженцами. Потребности государства там готовы удовлетворять, как и раньше, а вот расщедриваться на беженцев в Брюсселе уже не хотят.

Ирландская газета Irish Examiner сообщила, что в Брюсселе придумали, как избавиться от тяжелого, как гиря на ногах, груза украинских беженцев, на которых с каждым днем все больше не хватает денег. Странам-членам Евросоюза предложено мотивировать украинских беженцев возвращаться домой, причем, не какими-то моралью, уговорами или иными аргументами, а деньгами.

- Одна из стратегий предполагает стимулирование добровольного возвращения: мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой, - сообщило издание. Аналогичные сведения поступили и из другого европейского источника.

При этом, что характерно, обещать и даже выплачивать финансовую будут не всем беженцам, а лишь тем, кто сидит на пособиях, став нагрузкой для местных бюджетов. А вот что касается тех, кто уже устроился на работу и получает не пособия, а зарплату, то их, наоборот, собираются стимулировать видом на жительство к тому, чтобы они остались в нынешних странах своего пребывания.

То есть Европа поделила всех украинцев на перспективных, в чьем присутствии на рынке труда она заинтересована, и на остальных, кого надо выдавливать, чтобы они стали грузом уже для финансовой системы украинского государства. Такой подход позволит, по мысли европейских стратегов, прекратить сокращение пособий оставшимся мигрантам, что уже отмечается, в первую очередь, в целом ряде восточноевропейских стран.

Собственно говоря, на Украине примерно так же делят украинцев на першасортных и второсортных, правда, по другим признакам, еще более дискриминационным и необоснованным.

А Европа, что Европа? Жить захочешь – не так раскорячишься.