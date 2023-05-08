Военная спецоперация на Украине 8 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 мая 2023 года.

В зоне спецоперации российский дрон «Ланцет» уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс «Avenger», сообщило Минобороны России. ЗРК «Avenger» ранее Киеву поставил Пентагон, как раз для борьбы с беспилотниками.

Под Авдеевкой были нанесены авиаудары по миномётным позициям ВСУ. Необычность ситуации заключалась в том, что сперва украинские позиции атаковала их же авиация.

Вертолёт ВСУ побоялся подлетать ближе к российским позициям, и попытался нанести удар туда, куда дотягивался, и при этом не учёл, что там находились укрепления ВСУ. Спустя полтора часа после этого инцидента, по тем же позициям ударила и российская авиация.

Сотрудники ФСБ задержали членов украинской ДРГ, занимавшейся доставкой самодельных взрывных устройств для атаки дронами на военный аэродром в Ивановской области.

Системы ПВО сбили ночью 7 мая 22 беспилотника ВСУ над Черным морем. Отмечалось, что в течение ночи над акваторией Черного моря средствами ПВО обнаружены 22 ударных украинских беспилотника. Все БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Минобороны РФ сообщило, что российские штурмовые отряды заняли еще два квартала в Артемовске при поддержке подразделений ВДВ с флангов.