Борьбу с искусственным интеллектом (ИИ) возглавит вице-президент США Камала Харрис Фото: REUTERS

"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

Акция "Бессмертный полк", рожденная в России в честь памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй Мировой, в эти дни проходит в разных городах и странах мира.

- Сегодня в Испании акция "Бессмертный полк" прошла как минимум в двух городах Испании - Мадриде и Виго, в провинции Галисия. По моей информации, в Мадриде в ней приняли участие более 1000 человек. В Виго поучаствовали более 70 человек, при том, что у нас в городе всего проживает около 100 русских, – рассказала организатор акции, президент ассоциации "Славяне в Галисии Марина Бахтина. Участники акции рассказывают о своих предках, возлагают цветы к мемориалам жертвам фашизма, проводят шествия. А в столице Австрии Вене акцию провели на площади Шварценбергплатц, рядом с памятником советским воинам-освободителям.

Ранее "Бессмертный полк" прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада. И будут проходить еще в других городах во многих странах вплоть по 9-е мая.

И только лишь на Украине, в Молдавии и в республиках Прибалтики сейчас праздновать победу над фашизмом запрещено.

ЧУЖИЕ ТУТ НЕ ЛЕТАЮТ

Миссия агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, как сообщила польская радиостанция RMF24, приостановила полеты своих патрулей над Черным морем. Причиной тому стал перехват польского самолета L410 Turbolet российским истребителем Су-35.

Российский истребитель Су-35 приблизился, по сообщениям некоторых источников на расстояние до 5 метров к польскому погрансамолету и сильно напугал его экипаж.

Как утверждают в Минобороны Румынии, маневры летчиков РФ якобы создали высокий уровень турбулентности, вызвав серьезные трудности в управлении воздушным судном и непроизвольную смену самолетом эшелона. Какая непроизвольная реакция последовала за этим у экипажа, осведомленные источники не сообщают. После того, как поляки восстановили управление самолетом, они поспешили удалиться в безопасную зону и досрочно закончили патрулирование.

Нет, в принципе, вопросов нет, но червь сомнения все же гложет: где у Польши находится Черноморское побережье, в каком воеводстве?

ОТСЕЛЬ КИЕВ БУДЕТ ГРОЗИТЬ КИШИНЕВУ

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка, который на днях выражал сомнения в компетентности чиновников Евросоюза, выступил с ультиматумом к своему юго-западному соседу. Кишинев на днях имел неосторожность поступить, как какая-то обычная европейская страна, и анонсировать, что введет ограничения на импорт украинской сельхозпродукции.

- Мы сообщили в Кишинев – любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы, – пообещал Качка. И заявил, что соответствующее постановление правительства Украины уже согласовано и запущено в подготовку.

Тол есть надежды поправить туристическую отрасль Украины за счет "богатых молдавских туристов", как раньше заявляли в украинском Кабмине, окончательно рухнули?

РОССИЯ "БУДЕТ В ПАНИКЕ", КОГДА УКРАИНА НАЧНЕТ НАСТУПАТЬ

Именно это пообещал заместитель министра обороны Незалежной Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Independent. При этом, по его словам, у ВСУ есть целый ряд преимуществ, в частности, оснащенность западной техникой и высокий боевой дух.

- Мы продемонстрировали наше мужество, что мы надежны, серьезны и готовы защищать нашу страну всеми средствами, — объявил Гаврилов британцам и снова озвучил призыв Украины к союзникам поставить современные истребители, потому что нет другого способа помешать современной авиации России наносить удары из глубокого тыла.

- Нам нужно что-то более сложное, чем наземная ПВО, способное наносить удары с большой дальности, чтобы сбивать российские самолеты на расстоянии более 100 километров. Вот почему мы просим наших партнеров предоставить современные истребители, такие как F16 или подобные, и мы настаиваем на том, чтобы они были отправлены нам как можно скорее, - рассказал Гаврилов.

Вот что хотите делайте, но лично мне кажется, к состоянию паники еще до начала наступления гораздо ближе, чем Россия, находится сам замминистра обороны Украины Гаврилов.

НА РОДИНУ-МАТЬ ПОВЕСЯТ ТРИЗУБ

Герб СССР на гигантском монументе Родины-матери в Киеве будет заменен украинским тризубом. Об этом в эфире всеукраинского единого телемарафона сообщил министр культуры Украины (извините за этот оборот) Александр Ткаченко.

- Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, как и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Но мы планируем это сделать, - подтвердил он и заявил, что "начальная стадия процесса уже стартовала".

Напомним, прошлым летом в приложении "Дия" проводился опрос относительно герба на гигантской статуе, которая стала всемирно известным символом столицы Украины, и более 80% пользователей приложения проголосовали за вариант замены герба СССР на украинский тризуб. Правда, это очень сложная задача в инженерном отношении, а ряд специалистов выражали опасения, что неквалифицированное исполнение подобных работ может привести к разрушению всей статуи.

А что вы хотите, если у украинцев памятники Ленину закончились?

ДОПОМОГУ С ИЗРАИЛЯ ПРИВЕЗЛИ

Издание Israel Defense написало, что первые радары производства обнаружения ракетного удара израильской компании RADA Electronic Industries для системы предотвращения ракетного нападения уже привезли на Украину. Всего Украине обещана партия из 16 радаров RADA. Издание особо отмечает, что передача таких радаров за границу требует разрешения минобороны Израиля.

Издание акцентирует внимание на том, что эти радары используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации самолетов и ракет. Они должны быть подключены к системе оповещения населения в районе, которому угрожает опасность.

Так ведь не первый раз в истории евреи нацистам помогают, чему тут удивляться. В Третьем рейхе был даже особый статус "ценный еврей". Надо подождать, он и в укрорейхе появится. Тем более, что у них президент еврей.

ЭРДОГАН "ОБЛОМАЛ" НАДЕЖДЫ ВАШИНГТОНА

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу рассказал, что США запрашивали у Турции доступ к приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400.

- США просили предоставить доступ к С-400, чтобы их изучить. Но для нас это было недопустимо, это противоречило нашей независимой политике. Мы отказали, - сообщил Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk и пояснил, что именно с этого момента у Турции начались неприятности в отношениях с США. Кроме того, Чавушоглу рассказал, что Турция получала предложения насчет отправки С-400 в Украину, но также отказала в этом. После чего отношения охладились еще больше. К слову, передача полученных комплексов, что для изучения, что для использования в боевых условиях третьей стороне явно не разрешена действующим российско-турецким контрактом, и далеко не все страны готовы пожертвовать своей репутацией на международной арене ради прихотей чужого дяди из-за океана.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Совет министров иностранных дел Лиги арабских государств принял решение о возвращении Сирии в организацию, что явилось еще одним чувствительным щелчком по носу США, президенты которых, сменяя друг друга, твердили как мантру: "Асад должен уйти".

- Приднестровские спецслужбы пресекли контрабанду крупной партии наркотиков, которая шла с Украины в Молдову.

- Швейцарская Neue Zürcher Zeitung сообщает, что производство оружия в Болгарии испытывает настоящий бум: за 2022 год оружейные заводы Болгарии заработали 3 млрд. евро, в то время как в позапрошлом году — лишь 650 млн евро. И практически весь экспорт вооружения и боеприпасов идет на Украину.

- Командующий обороной Бахмута украинский генерал Сырский заявил, что задача ВСУ на данном этапе – не допустить захвата Бахмута до 9 мая.

- Административный суд Берлина снял запрет на российские флаги для акции в Берлине 9 мая возле советского памятника в Тиргартене.

- Белый дом о том, что борьбу с искусственным интеллектом (ИИ) возглавит вице-президент США Камала Харрис, и теперь все гадают, хватит ли ей самой для этого ее собственного интеллекта. Многие сомневаются. Разве что она "заборет" его своей тупостью.