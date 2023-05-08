Александр Куренков, глава МЧС: Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы оперативно справиться с пожарами на Урале

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В ночь на понедельник, 8 мая, пресс-служба МЧС России сообщила KP.RU, что генерал-лейтенант Александр Куренков с оперативной группой чрезвычайного ведомства вылетел в Курганскую область

Из-за сильного порывистого ветра там резко осложнилась ситуация с пожарами.

- Природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населённых пунктов на Урале, - говорится в заявлении министра. - Возникла сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией.

С воскресенья, 7 мая, на территории всей Курганской области введён режим ЧС.

- Из 9 ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам, 3 удалось локализовать, - читаем в оперативных сводках. - По-прежнему, наиболее сложная ситуация остается в г. Кургане и д. Юлдус Шадринского муниципального образования, - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что из 4-х лесных пожаров, 3 уже локализованы.

- Продолжается наращивание группировки сил и средств в этом регионе, - сообщили в МЧС.

Также на место уже прилетел самолет ИЛ-76 МЧС России.

- В ближайшее время планируется прибытие аэромобильных группировок из числа пожарно-спасательных подразделений Перми, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (п. Новогорный Челябинской области) и Ногинского учебно-спасательного центра, - говорится в официальном сообщении.

Ожидаются два борта ИЛ-76 Минобороны. Общая численность группировки составит более 1000 человек. Всего в борьбе с огнём задействовано в общей сложности 335 единиц техники. С рассветом начнет работу пожарная авиация.