Смерть с косой и странные фразы: В мире продолжают раскрывать секреты коронации Карла III

Читающий по губам специалист рассказал всем, о чем говорили Карл и его супруга Камилла
Фото: REUTERS
Пользователи Интернета продолжают внимательно изучать каждый кадр коронации британского монарха.
Многие увидели возле Золотой арки лондонского собора св. Петра фигуру в черном плаще. Лица человека видно не было.
Видео с неизвестным персонажем быстро завирусилось. И фанаты королевской семьи стали подшучивать над так и оставшимся безвестным персонажем.
«Вот и пришла смерть с косой!», - написал один из пользователей Twitter под видео с коронации.
Ролик с неизвестным персонажем быстро завирусился.Фото: стоп-кадр видео
Кое-кто решил, что это дух принцессы Дианы. Или даже переодетая Меган Маркл, супруга опального принца Гарри. Маркл на коронацию не пригласили.
А специалист, читающий по губам, Жаки Пресс рассказал всем, о чем говорили Карл и его супруга Камилла, когда направлялись в карете в Вестминстерское аббатство.
Поначалу они говорили банальные вещи: «Это чудесно!», «Как красиво!», «Посмотри – флаги!».
А уже после коронации, стоя на балконе Букингемского дворца, приветствуя подданных, король сказал жене «будь осторожна».