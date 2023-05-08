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Общество8 мая 2023 6:32

Что говорят взрывотехники о покушении на Прилепина, как США купили немцев после 1945 года и почему резко подешевели туры в Турцию

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
Михаил НЕБЕРА
Михаил НЕБЕРА

1 место. Взрывное устройство для покушения на Прилепина могли доставить в Россию с помощью дрона (подробнее)

2 место. Никита Кричевский: Решение о распределении выпускников-бюджетников в регионы не будет принято (подробнее)

3 место. Георгий Бовт: Китай нам не союзник. Это огромная страна со своими интересами (подробнее)

4 место. Режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко: Том Круз должен был лететь с нами в одно время (подробнее)

5 место. Атакой на Кремль Зеленский подписал себе приговор (подробнее)

6 место. Алексей Фененко: Как США купили немцев после 1945 года (подробнее)

7 место. Реально ли создать в России «народный автомобиль» за 500 тысяч рублей (подробнее)

8 место. Налетай подешевело. Туры в Анталию неожиданно упали в цене (подробнее)

9 место. Терминатору и не снилось: как сегодня применяют искусственный интеллект на поле боя (подробнее)

10 место. Очередная экранизация «Мастера и Маргариты», кастинг на роль Талькова и Бондарчук и Хабенский в сериале про 90-е (подробнее)

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