Зеленский объяснил украинцам, что такое День Европы и почему его надо праздновать Фото: REUTERS

Зеленский реализовал главную мечту бандеровских ублюдков – он ликвидировал на Украине День Победы. Президент Украины подписал указ, которым установил, что 9 мая теперь будет отмечаться День Европы, а 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Да-да, 9 мая – день той самой Европы, которая вся практически легла под Гитлера, снабжала его войска оружием и техникой, танками и самолетами, амуницией, продовольствием и даже своими солдатами и офицерами, которые в составе вермахта и войск СС пошли оккупировать Советский Союз. А потом униженно скулили, когда Гитлеру свернули шею, что, мол, невиноватые они, он сам и т.д.

- Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла и война, - заявил Зеленский в своем видеообращении. - Сегодня я подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Но не только законопроект, а уже и указ свой подписал, который вступает в силу с момента опубликования.

Попутно он еще и объяснил украинцам, что такое День Европы и почему его надо праздновать, да еще в приложении к нынешним реалиям.

- Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы – для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы.

Редкая гнида, как правильно определил суть Зеленского президент Белоруссии Александр Лукашенко. Одним росчерком пера окончательно превратил страну в дерьмо. Украина теперь как все европейцы, которые ушли в подчинение в оккупации, стали сателлитами или коллаборантами. Украина теперь чтит память и гитлеровских оккупантов, которые ведь тоже погибли в ходе войны, а те, которым повезло, потом еще претерпели муки в плену. По версии Зеленского, именно они победили нацизм, а вовсе не Красная армия. А где, можно узнать? На заводах, где для немецкой армии выпускали танки? Или в парижских борделях для солдат и офицеров "доблестной немецкой армии"? Ах, потом же в этих борделях с тем же рвением ублажали солдат американской и английской армий.

Окончательно лишить украинцев настоящей нормальной исторической памяти – вот цель нынешнего указа президента Украины Володымыра Зеленского. Ему осталось только прийти на кладбище, где похоронен его дед Семен Зеленский, участник Великой Отечественной и полковник Советской Армии, пнуть его могилу и с ненавистью в голосе спросить: "И зачем ты, гнида, напал на Гитлера и довел его до самоубийства?"

Впрочем, он и на это способен.