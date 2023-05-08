"Это подтверждает правильность решения Путина начать спецоперацию": В Кремле отреагировали на заявления Украины «убивать россиян»

Заявление Буданова лишний раз подтверждает правильность решения президента России начать специальную военную операцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 8 мая, журналист «Комсомольской правды» попросил официального представителя Кремля прокомментировать такие темы…

…- Дмитрий Сергеевич, после совершенно ужасного покушения на Захара Прилепина, еще такое вот дикое заявление Буданова, это глава Главного управления разведки Минобороны Украины. Он заявил о «готовности убивать россиян в любой точке мира». Вы слышали, наверное. Я не буду его полностью цитировать, оно совершенно такое дикое. Как бы вы прокомментировали это?

- Ну, вы знаете, первое. Это, действительно, чудовищное заявление, - заявил пресс-секретарь. - Второе…

Это заявление Буданова является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности.

И это заявление дает еще одну очень важную характеристику киевскому режиму.

Третье. Мы решительным образом осуждаем такие заявления.

У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений.

В этом ни у кого не должно быть сомнений.

Далее. Мы будем очень внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц…

А также - Вашингтона, особенно Вашингтона. Ибо представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно. Поэтому, сегодня будем ждать этих осуждений.

И, наконец, - это заявление Буданова лишний раз подтверждает правильность решения президента Путина начать специальную военную операцию.

Вот что можно сказать.

- Дмитрий Сергеевич, а вот можно ли ожидать… анонсировать как-то выступление Владимира Путина на Красной площади завтра? (9 мая.), - задал я следующий вопрос. - Вот в прошлом году президент и Верховный Главнокомандующий впервые говорил не только о Героях Великой Отечественной, но и о сегодняшних, нынешних наших Героях - защитниках Отечества. И будет ли, каким-то образом, оценен ход нашей спецоперации?

- Мы никогда не анонсируем… (такого рода выступления. - А.Г.) - сказал пресс-секретарь. - Вы знает, что завтра, действительно, на параде будет выступление президента. Давайте его дождемся.

- Извините, еще один вопрос. Зеленский установил, что 9 мая будет Днем Европы, а не Днем Победы. Будем это мы комментировать? Или это пусть останется на совести Зеленского, у которого дед воевал на фронте Великой Отечественной.

Вот что - дословно - ответил официальный представитель Кремля на этот вопрос «Комсомольской правды»:

- Вы знаете, мы убеждены, что, на самом деле, на Украине очень много людей, для которых все равно это - священный день.

Там есть и ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные, близкие, для которых этот день будет и останется святым.

- Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич.