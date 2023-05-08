В Москве проходит восьмой Международный турнир «Московские звезды ушу»

Зрители имели возможность увидеть яркие показательные выступления команд-участниц. Фото предоставлено пресс-службой Росмолодежи

В церемонии открытия приняли участие Советник-посланник по культуре посольства КНР в РФ, директор Китайского культурного центра в Москве Г-н Фэн Литао, Заместитель Главы дипломатической миссии Республики Индонезия в Российской Федерации Г-н Берлиан Хелми, Президент Федерации Ушу России, заслуженный тренер России Глеб Музруков, Член Президиума Высшего совета Российского Союза боевых искусств, основатель Центральной школы каратэ, обладатель 9 дана каратэ Алексей Штурмин, Заместитель Председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, Заместитель Председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев и другие.

Стоит отметить, что в рамках церемонии открытия Президент Федерации Ушу России Глеб Музруков произнес свою речь на китайском, а Г-н Фэн Литао на русском в знак дружбы между двумя народами.

Объявила об открытии соревнований 1-й вице-президент Федерации ушу России Татьяна Куприянова, после чего зрители имели возможность увидеть яркие показательные выступления команд-участниц.

В соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов из 8 стран: Афганистана, Беларуси, Индии, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Китая и России.

В соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов из 8 стран. Фото предоставлено пресс-службой Росмолодежи

В программе турнира состязания по различным направления и стилям ушу: таолу (соревнования в кулачных комплексах ушу и комплексах с оружием), кунгфу-традиционное ушу (соревнования в комплексах традиционного ушу различных стилей и направлений), саньда (полноконтактные поединки на помосте).

Среди участников турнира чемпионы мира и Европы по ушу, именитые мастера по этому виду спорта.

Мероприятие проводит Общероссийская спортивная общественная организация «Федерация ушу России» в соответствии с Единым календарным планом Министерства спорта РФ при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.