В Берлине над Рейхстагом установили Знамя Победы

Неизвестные смогли забраться на крышу рейхстага и водрузить полотнище. Фото: стоп-кадр видео

Несмотря на запреты немецких властей, красное Знамя Победы вновь реет над Берлином: неизвестные смогли забраться на крышу рейхстага и водрузить полотнище, развевающееся рядом с флагом современной ФРГ.

Многочисленные туристы и жители немецкой столицы, отмечающие сегодня День Европы, выкладывают фото и видео в социальные сети.

В ФРГ российская символика и флаги разрешены лишь на время шествия «Бессмертного полка» в Берлине. Одновременно власти Берлина запретили использовать украинские и российские флаги у мемориалов советским воинам.

Знамя Победы – импровизированный в полевых условиях советский, красный флаг с серпом и молотом. Но никаких разрешений устанавливать его на рейхстаге в этом году немцы не давали. Что не помешало неизвестным активистам сделать это сегодня, среди белого дня.

Впервые же Знамя Победы появилось на крыше рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года. Его установили там военнослужащие советской Красной Армии Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берест.