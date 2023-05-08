Появившийся на входе в лагерь Освенцим ларёк с мороженым возмутил поляков

Жалобу подала музейная администрация. Фото: oswiecim.naszemiasto.pl

Киоск с мороженым появился у Ворот смерти, ведущих на территорию мемориального комплекса, расположенного в бывшем концентрационном лагере Освенцим (Аушвиц) в Польше.

Пока польские власти заявили, что не выдавали никаких разрешений на открытие торговой точки; также сообщается о начале проверки и возможном закрытии самостроя. При этом они настаивают, что киоск стоит на частной территории, за пределами музея, хоть и на единственной дороге, ведущей к входу в бывший концлагерь.

Жалобу подала музейная администрация, возмущенная тем, что киоск среди прочего декорирован яркими вывесками и оборудован столиками для покупателей.

Мэр гмины (общины) Освенцим Мирослав Смоларек считает, что приезжающие в мемориальный комплекс, должны видеть концлагерь, а не ларёк с мороженым. «Любой здравомыслящий человек понимает, что это не лучшее место для подобного бизнеса», - сказал он.

Освенцим был крупнейшей нацистской фабрикой смерти. Количество погибших в этом концлагере до сих пор не установлено. Сохранившиеся документы говорят о том, что в нем было уничтожено более 1,5 миллиона человек.