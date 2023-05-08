ЕС обсуждает введение антироссийских санкций против китайских компаний: Чем это может аукнуться

Как считают в ЕС, поставляемое из Китая в Россию оборудование может быть использовано в военных целях Фото: REUTERS

Евросоюз решил не мучиться долго, а быстро, неминуемо и безальтернативно решительно убиться. Или самоубиться. Кому как больше нравится.

В распоряжение газеты Financial Times попал проект нового, 11-го по счету пакета антиросийских европейских санкций. Причем, самое интерсеное в нем то, что, хотя санкции в нем планируются антироссийские, но их действие решили распространить, по меньшей мере, на 7 компаний КНР. Под тем предлогом, что они обвиняются в поставках оборудования в Россию. По данным издания, речь о китайских компаниях 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также о Sinno Electronics и Sigma Technology, которые базируются в Гонконге. Как считают в ЕС, оборудование, поставляемое этими компаниями, может быть использовано в военных целях.

МИД КНР уже отреагировал на публикацию о планах ЕС. Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь на специальном брифинге для прессы предостерег страны Европы от "движения по ошибочному пути" и заявил, что Брюссель введет против китайских компаний санкции якобы за помощь России, то "доверие между Евросоюзом и Китаем будет разрушено".

- Если соответствующие сообщения правда, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире, — особо подчеркнул дипломат и заверил собравшихся в твердом намерении Пекина защищать свои законные права и интересы китайского бизнеса. И, вообще, КНР не позволит Западу спекулировать на вопросах международной торговли с другими партнерами.

После этого ответственные люди должны задуматься о своих действиях, знающие – прикинуть последствия, а просто думающие, хотя бы иногда, начать чесать в затылке, чтобы сойти за умных. Например, вспомнить, как КНР поступила с Литвой, фактически "стерев" грозного, но очень маленького прибалтийского "тигра" с китайского "глобуса". И не надо здесь говорить, что ЕС – это вам не Литва, в смысле, масштабы разные, и это совсем другое.

Переживающему сейчас далеко не самые простые времена в экономике Евросоюзу сейчас только неприятностей с КНР не хватало, чтобы окончательно загнуться и уйти в небытие. А что касается КНР, то ее экономика, конечно, столкнется с трудностями, но в очередной раз пройдет через них, круша всех на своем пути. Китайская экономика прошла через экономические кризисы в 1997-1998 и в 2007-2008 годах. В 2008-м Пекин средством борьбы против международного экономического кризиса выбрал стимулирование и развитие внутреннего рынка, на который и направил не нашедшие применения во внешнеэкономических отношениях ресурсы. И Китай буквально за несколько лет расцвел так, будто получил "второе дыхание". Кстати, этот упор на развитие внутренней экономики для своей страны не помешал в период кризиса расти ни экспорту, ни импорту. Разве что немного снизились темпы роста в то время, когда вокруг фиксировали падения и провалы.

А в нынешних условиях, когда позиции США пошатнулись и все большее количество стран все меньше руководствуется в своих действиях желаниями и понуканиями Вашингтона, все для Европы может стать еще веселее.

Но европейским недоумкам (а создается впечатление, что на командные и руководящие должности в ЕС выбиваются представители только этой социальной группы) не до таких мелочей и нюансов. Некто австрийский политик, глава НКО по вступлению Австрии в НАТО Гюнтер Фелингер опубликовал карту разделения Китая на прозападные колонии и пригрозил таким исходом, если власти КНР не прекратят сотрудничество с Россией.

- Вы хотите этого, Китай? - грозно вопросил он в своем аккаунте в одной из соцсетей, представив такую карту. Ранее он же аналогично "расчленил" на карте Россию на 41 построссийское государство.

Новый пакет санкций будет обсуждаться послами ЕС на их встрече 10-го мая, и чтобы они вступили в силу, надо, чтобы все 27 представителей стран-членов одобрили его. Но на месте европейцев я бы не стал так рисковать. Если Россия после санкций предприняла такой рывок в разных областях хозяйствоваания, то страшно представить себе, насколько рванет в таком случае Китай, которому сейчас принадлежит, например, около половины морских портов в Европе. Если не больше. И сколько там еще всего уже имеет китайских собственников…

Можно было бы попытаться самоубиться и каким-нибудь менее экзотическим способом…