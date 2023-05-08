«Это фундамент, на котором мы все стоим»: Сбежавший в Лондон Борис Гребенщиков попытался вступиться за русскую культуру, но ему никто не поверил

Борис Гребенщиков Фото: YouTube

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков живет в Лондоне. Интервью практически не дает. Но тут вдруг пообщался с местным писателем Оуэном Мэтьюзу и заговорил о русских писателях. Хотя в России ему не простят поддержу Украины.

Оуэн Мэтьюз Фото: YouTube

Конечно, все помнят, как еще недавно январе он хвастался, как отправлял все гонорары от выступлений в Германии в Киев. Поэтому слышать от музыканта хорошие слова по поводу русских писателей было довольно неожиданно. Многие восприняли это как нелепую попытку оправдаться, чтобы была возможность вернуться домой «очищенным».

Разговор выдался заумным и заунывным. Желая показать философскую сноровку, БГ начал рассуждать о «вечных русских вопросах» и перепутал двух классиков.

— Чернышевский написал книгу «Кто виноват?» (на самом деле он написал «Что делать?», а «Кто виноват?» — Александр Герцен), — И этот вопрос, который существует всегда параллельно любому направлению развития России. И ответа не имеет. Виноват ли я, что русский? Я понимаю, когда человек сильно выпьет, он всегда чувствует себя в чем-нибудь сильно виноватым — это нормально. Таково свойство русской психики. О у меня контр-вопрос: должен ли Николай Гумилев чувствовать себя виноватым за преступления коммунистов? Так что вопрос нелепый.

А как только речь зашла об отмене на Украине других русских классиков — Федора Достоевского, Александра Пушкина — музыкант вдруг решил поиронизировать.

— Да, приветствую! — захлопал он в ладоши, как ребенок. — Лучше отменить всю русскую культуру вообще. Тогда и буквы нужно отменить. Потому что как может быть такое: у них (на западе) одни буквы, у нас другие? Виноват ли Пушкин? В той же степени, что и Достоевский, Лермонтов, Мандельштам. Все они — тот фундамент, на котором мы все стоим. И русские, и украинцы, и белорусы. Все, кто имеют отношение к кириллице. Статую можно порушить, Пушкина — нет.

Разумеется, не обошлось и без баек про «запрет» группы «Аквариум» в СССР (коллектив выступал на стадионах, в ДК, выпускал пластинки, сам Борис Гребенщиков снимался в кино). Ведущий усомнился, что советская власть могла всерьез бояться группы «Авкариум». Но БГ до сих пор считает, что их подвергли «репрессиям» за то, что «не соответствовали формуле».

В целом публика не оценила попытку музыканта переобуться: видео завалили негативными комментариями: «Много слов ни о чем, вижу не гражданина, а улитку в своем мире», «Все неопределенно, лукаво, обтекаемо», «Нет, прогиб не засчитан, вернитесь на первую клетку», «Прекрасное в человеке уживается с непрекрасным».