Роман Костомаров впервые сам вышел на связь после тяжёлой болезни

Роман Костомаров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фигурист Роман Костомаров впервые сам вышел на связь после тяжелой болезни. Он опубликовал пост в социальных сетях, в которых поблагодарил всех, кто переживал и молился за него.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь», - написал олимпийский чемпион.

Костомаров отметил, что впереди много трудностей, но он надеется справиться с ними благодаря поддержке близких и родных, а также врачей. Последние, по словам фигуриста, вытащили его с того света, а сейчас продолжают работать с ним.

«Впереди много тяжелой работы над собой», - резюмировал Костомаров.

К посту фигурист приложил фото, на котором он выглядит заросшим и худым.

Как ранее писал сайт KP.RU, Костомаров оказался в реанимации 10 января 2023 года. Произошло это после его выступления в ледовом шоу, часть из которого проходила в мороз на открытом воздухе. Несмотря на плохое самочувствие, фигурист продолжал отрабатывать спектакли. В результате он был доставлен в больницу с тяжелой формой пневмонии, при которой поражение легких составило 75%.

Медики подключили олимпийского чемпиона к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже было принято решение о том, чтобы подключить Костомарова к экстрокорпоральной мембранной оксигенации легких (ЭКМО). Это было необходимо для активного насыщения крови кислородом.

Состояние спортсмена стремительно ухудшалось, началось заражение крови и отмирание тканей. Медики делали все возможное для того, чтобы сохранить фигуристу ноги и руки. Но в итоге им пришлось провести Костомарову несколько операций по ампутации.