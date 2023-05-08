Первое фото Романа Костомарова после тяжелой болезни: Вытащили с того света

Роман Костомаров.

Участник шоу «Ледниковый период» (Первый канал) Роман Костомаров, который был введен в медикаментозную кому, много раз прооперирован и лишился части конечностей, вышел в соцсети.

Олимпийский чемпион, который провел в реанимации три месяца, опубликовал пост, в котором лаконично объяснил нынешнее состояние.

— Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной, — написал Роман.

В последнее время новости о здоровье фигуриста были неутешительными: медицинские источники сообщали, что ему предстоит ряд операций перед протезированием, были повреждены многие органы, мозг не питался кровью и проч.

Поэтому свежую весточку от самого Романа подписчики восприняли с невероятным воодушевлением: «Как радостно видеть живым», «Вроде он мне никто, но как я переживал!», «Относитесь ко здоровью внимательно, друзья! Роману — сил!», «Настоящий мужик. Со всем справится».