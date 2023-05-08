На Кипр привезли «Огонь Памяти»

Актриса Яна Поплавская и ведущий Первого канала Александр Смол привезли на Кипр из Москвы частицу Вечного огня с могилы Неизвестного солдата.

Так в Ларнаке стартовала патриотическая акция «Огонь памяти», на которую собрались российские соотечественники, проживающие на Кипре, киприоты, иностранные дипломаты, студенты.

Посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков в приветственной речи сказал, что это событие является очень важным и уникальным для Кипра. Он особо отметил, что Вечный огонь, являющийся для россиян символом памяти, патриотизма и безграничной любви к Родине, теперь будет гореть и на этом прекрасном острове.

- Сегодня важно помнить уроки прошлого, помнить о героях, павших и выживших, не забывать ради чего они сражались, не давать переписывать историю и не дать разрушить то, ради чего воевали наши деды. – сказал посол, напомнив также об общем вкладе народов СССР в Великую Победу и необходимости держаться вместе перед лицом невзгод.

9 мая в Лимассоле пройдет «Бессмертный полк». Акция проходит по всему миру. Шествия в память павших героев организованы в Южной Корее, Испании, Австрии, Словакии, Ливане, Венгрии, а также во многих других государствах. В подавляющем большинства стран мира власти и простые граждане помнят о подвиге советского народа, а также его союзников в борьбе с нацизмом.