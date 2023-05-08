Байдену и его семье «шьют» сразу несколько уголовных дел. Приведёт ли это к импичменту

Виктор Бут. Фото: Оксана ЗУЙКО

…- Виктор Анатольевич, вот мы с вами месяц назад говорили, я из Салехарда вам звонил, был там в командировке. И вы мне рассказывали, что господину Трампу отправили телеграмму с приглашением посетить Россию. В гости к нам приехать. Какой-то ответ есть уже?

- Это было не приглашение в гости, а просто то… Смысл телеграммы был в том, что я считаю - жизнь Трампа была под опасностью. Единственное место, где он может быть в безопасности, - это Россия.

Пока - ответа никакого. Вот, внимательно следим за тем, что происходит в Соединенных Штатах.

Особенно, конечно, за теми скандалами, которые там не утихают.

- Экс-аналитик ЦРУ Флейц заявил: «США обвиняют в атаке на Кремль из-за скверного руководства Джо Байдена». Ну, смысл в чем?

- Да понятно же…

- Еще цитирую: «Весь мир уверен, что США стоят за атакой беспилотников на Кремль». И - дальше: «Я давал интервью одной из ближневосточных телекомпаний. Они провели опрос. Более 80 % зрителей посчитали, что за этим (за попыткой атаки) стоит Вашингтон».

- Ну, я думаю, Александр, что здесь есть два момента. Ну, во-первых, в Америке очень популярна оппозиционная партия, та, которая не у власти, та, у которой нет Белого дома под контролем.

И такая вот традиция - обвинять другую партию… в грехах.

Поэтому я не удивляюсь, что вот эти все обвинения сыплются.

И, в то же время, Демократическая партия всячески пытается демонизировать и сторонников Трампа, и Республиканскую партию.

Что касается попытки атаки на Кремль беспилотников. Кроме, конечно, информационного повода говорить об этом… В общем-то, главное было, видимо, - воздействие психологическое.

Я думаю, что наше руководство -,как Министерства обороны, так и страны - примет необходимые меры для того, чтобы вот этот акт не остался безнаказанным. Это первое.

Ну, а во-вторых, естественно, вряд ли украинские вооруженные силы, или кто там стоит за этим, могли бы это совершить без помощи.

- Без помощи, извините, Вашингтона, вы хотели сказать?

- Ну, без внешней помощи… Или это Вашингтон, или это там другие, но будем говорить так, без помощи коллективного Запада.

Или это ЦРУ, или это МИ6, это уже как бы история потом нам об этом подробно расскажет, когда мы добьемся победы и всех своих целей в СВО.

- Понял.

- В общем-то, всегда надо иметь в виду, что вот эта риторика в Соединенных Штатах - она не просто как-то взялась ниоткуда, да и громкие заявления, они там звучат постоянно.

А вот скандалы на американской политической сцене– это для них там просто «нормальное явление».

- И вот, один из таких самых мощных скандалов, который развивается в эти дни – это уголовное дело в отношении Байдена и его семейства, которым шьют дело, связанное именно с коррупцией. Может ли это привести к импичменту?

- Ну, во-первых, насколько я знаю, одно из уголовных дел тянется уже давно, начиная с историей, связанной с тем компьютером, который Хантер Байден, сын Джо Байдена, забыл в ремонте. И не стал забирать долгое время, даже спецслужбы выступили с заявлением, что это якобы «специальная акция российской разведки», направленная на то, «чтобы Байдена дискредитировать».

И, естественно, ну, народ Соединенных Штатов был очень долго в таком, понимаете, шоке от того, что было в этом компьютере.

Помимо того, был еще такой «сюжет», когда Байден с сыном «фигурировали» в разного рода бизнес-проектах, а их партнёром был некий выходец из Одессы.

А ещё неоднократно на американских телеканалах и радиостанциях проходила разного рода разоблачительная информация о том, что Джо Байден, фактически, использовал свое положение для того, чтобы его брат – дядя Хантера Байдена и сам Хантер Байден смогли стрясти себе бенефиты, благодаря позиции отца или брата.

Часто упоминается в американских медиа и «факт получения денег от Батуриной» – от вдовы мэра Лужкова, от каких-то казахских олигархов.

Ну, и, естественно, уже набивший всем оскомину – это вот скандал с «Бурисма»- украинской фирмой, в которой Хантер Байден был директором. Хотя никакого у него опыта работы в нефтегазовой сфере не было. Ни хотя бы знания, например, какого-то славянского языка. Тем не менее, он получал довольно хорошие деньги.

И, в общем-то, плюс к этому самое, конечно, серьёзное, из-за чего, видимо, и могут обвинить, начать процедуру импичмента, - это связи с китайцами. Потому что во время одного визита, когда еще Джо Байден был вице-президентом, вдруг неожиданно фирма, которую возглавлял Хантер Байден, получила несколько миллиардов, повторяю, миллиардов долларов в управление для инвестиционных целей. Вот.

Ну, и плюс к этому ко всему все остальные претензии..

Я уж не говорю про, в общем-то, такую странную личную жизнь Хантера Байдена, о которой очень много было информации на том самом компьютере…

А, вообще, Байден, в таком возрасте, уже вряд ли чем-то управляет.

Он - очень удобная фигура для глубинного государства - для того, чтобы делать то, что они, его заправилы, хотят, а всю вину потом спишут на Байдена.

Ну, какой будет спрос с 80-летнего человека, даже если что-то пошло очень плохо?

Он сошлется, видимо, на свое здоровье и на то, что он чего-то недопонимал или был очень усталый.

Конечно, это очень опасно. Опасность заключается в том, что, когда у руководства - непонятно кто, а - некая марионетка, которая управляется из-за кулис, очень трудно вести какой-либо диалог и решать проблемы, в общем-то, стратегического характера.

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