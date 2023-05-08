Геннадий Онищенко об отмене Дня Победы в Киеве: Выражаю сочувствие украинскому народу, что у него такое руководство

Геннадий Онищенко.
Фото: Иван МАКЕЕВ
…- Да-да, Александр, слушаю тебя.
- Геннадий Григорьевич!
Ну, вот глава Украины Зеленский отменил День Победы, который отмечался в стране 9-го мая, и назначил… день Европы... Вот как бы вы прокомментировали это странное явление в календаре?- Европа - это географическое понятие. Это часть света.
А День Победы - это святое.
Когда советский народ боролся с нацизмом, завоевывал нашу Великую Победу на фронте и ковал ее в тылу, - Украина, наряду с Россией и Белоруссией, понесла самые большие потери - и человеческие, и в экономике.
И как же можно было все это зачеркнуть, заштриховать, заретушировать?
Коричневым…
На совести Зеленского уже много преступлений. И против народа, живущего на Украине - это и украинцы, и русские, и люди других национальностей.
И - против истории.
И - государства.
Именно при Зеленском произошла полная потеря управляемости страной Украиной.
Теперь без согласования с ЦРУ не принимается ни одно решение.
Но так сложилась судьба. Поэтому я выражаю сочувствие украинскому народу, что у него - такое руководство.
И - надеюсь, что в скором будущем и с этим колуном во главе Украины, и с той трагедией, которая, благодаря ему, разыгралась, будет покончено.
- Спасибо огромное, с наступающим праздником вас, Геннадий Григорьевич.
- Да, да Александр, и всех наших радиослушателей, читателей «Комсомольской правды» - с Днём Победы!
- Ура!
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