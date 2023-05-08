Геннадий Онищенко об отмене Дня Победы в Киеве: Выражаю сочувствие украинскому народу, что у него такое руководство

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Да-да, Александр, слушаю тебя.

- Геннадий Григорьевич!

Ну, вот глава Украины Зеленский отменил День Победы, который отмечался в стране 9-го мая, и назначил… день Европы... Вот как бы вы прокомментировали это странное явление в календаре?- Европа - это географическое понятие. Это часть света.

А День Победы - это святое.

Когда советский народ боролся с нацизмом, завоевывал нашу Великую Победу на фронте и ковал ее в тылу, - Украина, наряду с Россией и Белоруссией, понесла самые большие потери - и человеческие, и в экономике.

И как же можно было все это зачеркнуть, заштриховать, заретушировать?

Коричневым…

На совести Зеленского уже много преступлений. И против народа, живущего на Украине - это и украинцы, и русские, и люди других национальностей.

И - против истории.

И - государства.

Именно при Зеленском произошла полная потеря управляемости страной Украиной.

Теперь без согласования с ЦРУ не принимается ни одно решение.

Но так сложилась судьба. Поэтому я выражаю сочувствие украинскому народу, что у него - такое руководство.

И - надеюсь, что в скором будущем и с этим колуном во главе Украины, и с той трагедией, которая, благодаря ему, разыгралась, будет покончено.

- Спасибо огромное, с наступающим праздником вас, Геннадий Григорьевич.

- Да, да Александр, и всех наших радиослушателей, читателей «Комсомольской правды» - с Днём Победы!

- Ура!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время": Владимир Путин и Садыр Жапаров в Москве вспоминали о героизме советских воинов

Президент России Путин принял в Кремле президента Киргизии (подробнее)

Виктор Елисеев, народный артист России: Мы с Иосифом Кобзоном записали 600 песен о войне и Победе

Художественный руководитель и главный дирижер Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробнее)