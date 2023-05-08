Глава МЧС Александр Куренков пообещал курганским погорельцам, что прилетит к ним снова

Глава МЧС РФ Александр Куренков.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Алло, Роман, привет! Глава МЧС Александр Куренков срочно вылетел в Курган, в зону стихийного бедствия. На вертолёте облетел самые сложные участки, где ваши бойцы и те, кто пришёл им на помощь, борются с огнём… Как генерал-лейтенанту Куренкову удалось так быстро скоординировать усилия разных регионов, ведомств, получить поддержку Минобороны?
- Да, действительно, подключились два Ил-76 Минобороны к борьбе с пожарами.
Ну, а глава МЧС, прежде всего, является председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поэтому, естественно, это его прямая обязанность - координаций действий в сложной обстановке.
- Министр - председатель Государственной комиссии, ты хочешь сказать?
- Да, да. .
Она может быть межведомственной, межрегиональной, региональной, может быть федеральной.
Соответственно, координация усилий - это прямая обязанность нашего министра, с одной стороны.
С другой стороны, конечно, Александр Вячеславович, как человек неравнодушный, полетел посмотреть, что действительно происходит не только с пожаром, но и с местными жителями.
И мы сегодня посещали и пункты временного размещения, и общались с погорельцами.
Более того, министр на этих встречах заявил о том, что не просто будет координировать работу, связанную с помощью погорельцам. Он проверит лично, как все это организовано, что конкретно получили люди.
И Александр Михайлович во второй половине мая планирует снова побывать в тех же местах, встретиться с населением…
И это решение оправдано заботой о тех людях, которые попали в столько непростую ситуацию.
- А ситуация, действительно, непростая.
- Да. Потому что ветер 30 метров в секунду, пожар переходит порой в верховой, остановить его крайне сложно. Не всегда может работать эффективно техника в этих погодных условиях.
- Объясни, что такое верховой пожар?
- Это когда огонь поднимается на кроны деревьев и идет со скоростью до 60 километров в час, сметая практически все на своем пути.
- Но пожары удалось так быстро, выражаясь вашим языком, локализовать…
- Вы знаете, мне кажется, что основную роль сыграло здесь общее понимание беды и небезразличие.
Силы были сконцентрированы на самых опасных направлениях.
И к настоящему моменту, как мы знаем со слов главы МЧС, угроза населенным пунктам в Курганской области сняты.
- Ну, я чего-то не помню такого, когда более тысячи человек…
- Более 1200.
- …были в считанные буквально часы…
- Мобилизованы,
- Там свыше 300 единиц техники. И я не помню такого случая, чтобы так вот быстро было все сосредоточено в одном месте.
- Вы знаете, тренировка, тренировка является залогом успеха в данном случае.
- И еще, МЧС – это ведомство не просто реагирующее, это ведомство, которое тренируется без конца, постоянно. Так что здесь тяжело в учении, непросто в бою.
- С пожарами.
- С пожарами, совершенно верно.