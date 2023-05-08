Глава МЧС Александр Куренков пообещал курганским погорельцам, что прилетит к ним снова

Глава МЧС РФ Александр Куренков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Алло, Роман, привет! Глава МЧС Александр Куренков срочно вылетел в Курган, в зону стихийного бедствия. На вертолёте облетел самые сложные участки, где ваши бойцы и те, кто пришёл им на помощь, борются с огнём… Как генерал-лейтенанту Куренкову удалось так быстро скоординировать усилия разных регионов, ведомств, получить поддержку Минобороны?

- Да, действительно, подключились два Ил-76 Минобороны к борьбе с пожарами.

Ну, а глава МЧС, прежде всего, является председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поэтому, естественно, это его прямая обязанность - координаций действий в сложной обстановке.

- Министр - председатель Государственной комиссии, ты хочешь сказать?

- Да, да. .

Она может быть межведомственной, межрегиональной, региональной, может быть федеральной.

Соответственно, координация усилий - это прямая обязанность нашего министра, с одной стороны.

С другой стороны, конечно, Александр Вячеславович, как человек неравнодушный, полетел посмотреть, что действительно происходит не только с пожаром, но и с местными жителями.

И мы сегодня посещали и пункты временного размещения, и общались с погорельцами.

Более того, министр на этих встречах заявил о том, что не просто будет координировать работу, связанную с помощью погорельцам. Он проверит лично, как все это организовано, что конкретно получили люди.

И Александр Михайлович во второй половине мая планирует снова побывать в тех же местах, встретиться с населением…

И это решение оправдано заботой о тех людях, которые попали в столько непростую ситуацию.

- А ситуация, действительно, непростая.

- Да. Потому что ветер 30 метров в секунду, пожар переходит порой в верховой, остановить его крайне сложно. Не всегда может работать эффективно техника в этих погодных условиях.

- Объясни, что такое верховой пожар?

- Это когда огонь поднимается на кроны деревьев и идет со скоростью до 60 километров в час, сметая практически все на своем пути.

- Но пожары удалось так быстро, выражаясь вашим языком, локализовать…

- Вы знаете, мне кажется, что основную роль сыграло здесь общее понимание беды и небезразличие.

Силы были сконцентрированы на самых опасных направлениях.

И к настоящему моменту, как мы знаем со слов главы МЧС, угроза населенным пунктам в Курганской области сняты.

- Ну, я чего-то не помню такого, когда более тысячи человек…

- Более 1200.

- …были в считанные буквально часы…

- Мобилизованы,

- Там свыше 300 единиц техники. И я не помню такого случая, чтобы так вот быстро было все сосредоточено в одном месте.

- Вы знаете, тренировка, тренировка является залогом успеха в данном случае.

- И еще, МЧС – это ведомство не просто реагирующее, это ведомство, которое тренируется без конца, постоянно. Так что здесь тяжело в учении, непросто в бою.

- С пожарами.

- С пожарами, совершенно верно.