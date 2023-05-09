Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 мая 2023 года: американцы "кастрируют" передаваемые Украине "Абрамсы", Крыму после "возвращения" в состав Украины пообещали ликвидацию автономии, а Захар Прилепин дал первое после покушения интервью

Захар Прилепин на радиостанции `Комсомольская правда`. Фото: Иван МАКЕЕВ

АМЕРИКАНЦЫ "КАСТРИРУЮТ" ПЕРЕДАВАЕМЫЕ КИЕВУ "АБРАМСЫ"

USA Today сообщило, что с передаваемых Украине танков Abrams власти США снимут все секретное оборудование, чтобы не допустить нежелательных утечек технологий в случае попадания танков в руки российских военных.

- Как и в случае с другим оружием, правительство США отправляет иностранным правительствам урезанные версии своих танков. Пентагон резервирует свои высшие возможности для войск США, – пишет издание. При этом Вашингтон поставил условие, чтобы "танки «Абрамс не принимали участия в боях в ходе первого весеннего наступления ВСУ".

После этих разъяснений остаются два вопроса, а пушки-то оставят и снаряды дадут или просто посадят на броню и погонят вперед? И не будут ли тогда танки советского производства на вооружении украинской армии боле мощными и современными боевыми машинами по сравнению с "кастрированными" американскими "Абрамсами"?

ПОСОЛ УКРАИНЫ В ФРГ МАКЕЕВ НЕ ПОШЕЛ ВОЗЛАГАТЬ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ

Украинское посольство в Германии объявило, что в 2023 году отказалось возлагать венки и цветы на советских мемориалах или на местах с советской символикой в Берлине. Решение было принято лично послом Алексеем Макеевым, потому что он не желает допустить "ретрансляции сталинской и российской пропаганды, воплощенной в надписях на монументах. Таких, например, как "За Родину", "Великая Отечественная война", "1941-1945" и т.д.

Кстати, об этом сам посол Алексей Макеев сообщил немецкой Deutsche Welle. Вместо этого он принес цветы к немецкому мемориалу жертвам войны и тирании "Нойе Вахе".

Недоработал. Надо было ему возложить цветы к могиле Бандеры, которая находится в ФРГ или к могиле какого-нибудь генерала СС.

А У РОССИИ ДОЛГИ МЕНЬШЕ!

Санкции "работают"! Еще одним доказательством этого стала опубликованная статистика, по данным которой по итогам прошлого года уровень внешнего долга России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) упал на 10 процентных пунктов, до 16,6%. И этот показатель стал наименьшим за всю историю ведения подобной статистики.

Среди крупнейших экономик мира самый низкий уровень внешнего долга зафиксирован в Китае — 13,7%. А вот Индия нас обогнала, ее внешний долг Индии составил 19,1% ВВП.

Среди европейских стран самые большие внешние долги зафиксированы у Нидерландов - 380,5% ВВП, Великобритании — 287%, а в Швейцарии — 280,5%. Далее идут Франция (249%) и Бельгия (242%).

В десятку стран с наиболее высокой внешнедолговой нагрузкой вошли также Испания (179%), Швеция (170%), Германия (159%), Норвегия (132%) и Италия (131%).

Потому что надо уметь жить на свои.

ПОСЛЕ "ВОЗВРАЩЕНИЯ" КРЫМУ ПООБЕЩАЛИ ЛИКВИДАЦИЮ АВТОНОМИИ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, у которого последние дни Крым "болит и чешется", пообещал, что после восстановления на полуострове украинской власти он потеряет автономию. Напомним, что Украина, считающая Крым своей частью, провозгласила его Автономной республикой.

- Унитарное государство потому и унитарное, что в нем никаких отдельных автономий, которые так или иначе могут стать прекрасной средой для возникновения сепаратистских настроений. Для унитарного государства автономия – это опасный путь, путь в конфликтность на региональном уровне. Я не думаю, что после всех прививок, которые мы сейчас получили, нам нужно таким путем идти, – заявил Подоляк.

Вряд ли даже проукраински настроенные крымские татары, перебравшиеся на территорию Незалежной после 2014 года, обрадуются такому известию. Ну да Подоляку, равно как и Зеленскому на них наплевать.

ПРИЛЕПИН ДАЛ ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ

Захар Прилепин не только написал первый после покушения на него пост в своем телеграмм-канале, в котором рассказал, как произошел подрыв его автомобиля, но и дал первое интервью нижегородской газете.

- Саша (погибший товарищ и охранник Прилепина – прим. авт.) ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то, - написал Прилепин, а в интервью рассказал, что постоянно получал угрозы, начиная с 2017 года, и знал, что украинцы объявили на него "охоту". - Иной раз на линии соприкосновения, наверно, даже находиться безопаснее. Там хотя бы более-менее понятно откуда чего ждать.

В пресс-службе писателя сообщили, что теракт никак не повлияет на его деятельность и решение служить по контракту в Росгвардии, действующим майором которой, по его словам, он сейчас является.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗЕЛЕНСКОГО О ЛИКВИДАЦИИ ДНЯ ПОБЕДЫ РАССМОТРЯТ В РАДЕ В УСКОРЕННОМ РЕЖИМЕ

Об этом сообщил глава парламентской фракции партии Зеленского "слуга народа" Давид Арахамия.

- Мы в Верховной Раде поработаем над тем, чтобы в ускоренном режиме принять внесенный Президентом законопроект и юридически закрепить этот исторический момент, - сообщил Арахамия журналистам.

Напомним, Зеленский издал указ о фактической ликвидации Дня Победы на Украине. Теперь этот праздник будет отмечаться в нерабочий день 8-го мая, а назовут его так, как принято в Европе – День памяти и победы над нацизмом.

А настоящий День Победы 9-е мая превратится в День Европы и станет обычным рабочим днем. В Европе, кстати, уже приветствовали такое отречение Зеленского от истории собственной страны.

- Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы — это отражение европейской идентичности украинского народа, — заявила официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Дана Спинант.

Да и мы тоже не против, если уж на то пошло, чтобы у нынешней Украины оставались хоть какие-то связи и ассоциации с Победой. Они теперь в лагере проигравших в той войне.

КОРАБЛИ ПОСТОЯТ И ЛОЖАТСЯ НА КУРС…

Министерство восстановления Украины (ого, там уже и такое есть - !) сообщило, что Россия заблокировала регистрацию и проведение инспекций входящих в Чёрное море суден, участвующих в "Зерновой сделке".

- Российская Федерация в очередной раз фактически остановила "Зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения, - говорится в сообщении украинского ведомства. Про то, что вторая часть "зерновой инициативы", касающаяся российского экспорта, оказалась сорвана, в сообщении не говорится ни слова. Между тем, Россия продлила "зерновую сделку" только до 18-го мая, а ее дальнейшая судьба в руках тех, кто блокирует экспорт морским из южных российских портов.

Как сообщает украинское ведомство, по состоянию на воскресенье, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, 62 из которых идут в украинские порты под загрузку.

Что тут еще скажешь, кроме того, что как аукнется, так и откликнется.

НЕ ПРОШЛО И ПОЛГОДА

Глава Минздрава Виктор Ляшко объявил, что на Украине отменят карантин, введённый после начала эпидемии коронавируса.

- Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому надо подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен с такого-то числа, - рассказал Ляшко спустя примерно неделю после того, как ВОЗ заявила об окончании пандемии.

Мог бы еще пару месяцев подождать. Все равно ничего бы не изменилось.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Командира отделения воинской части ВСУ задержали при получении взятки в 2500 долларов, которую он вымогал, представляясь военкомом и обещая военнообязанному предоставить тому документы, позволяющие покинуть Украину.

- На Украине задержали одного из руководителей Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за взятки с экспортеров агропродукции.

- Административный суд Берлина снова запретил демонстрацию 9 мая российских флагов и символики в районе парка Тиргартен, которые разрешил накануне.

- СБУ сообщила о подозрении российскому актеру Владимиру Машкову, обвинив его в публичной поддержке СВО и "незаконном посещении Украины".

- В яхт-клубе Николаева убрали бюст основателя города, российского военачальника Светлейшего князя Григория Потемкина.