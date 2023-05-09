«Бессмертный полк» прошел в столице Лаоса

Фото: Данил Водопьянов

В столице Лаоса, Вьентьяне прошел «Бессмертный полк».

Перед началом акции российские дипломаты и высшее руководство лаосского Минобороны возложили венки к памятнику советским летчикам, погибшим в ходе войны в Индокитае.

Фото: Данил Водопьянов

Многие лаосцы закончили советские и российские гражданские вузы и военные училища; в разминировании территории Лаосской Народно-Демократической Республики сейчас принимают участие российские военнослужащие. Так что в колонне «Бессмертного полка» в Лаосе всегда идут бок о бок все вместе - русские и лаосцы.

Фото: Данил Водопьянов

А посол Российской Федерации в Лаосе Владимир Калинин принял участие в еще одном, ставшем уже традиционном в День Победы мероприятии – вместе со своим коллегой, послом Монголии в Лаосе Жамсрангийном Бямбасурэном в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне в столичном «Саду памяти» он посадил дерево. В этом главам двух дипмиссий помогли школьники, обучающиеся в школе при посольстве РФ во Вьентьяне.