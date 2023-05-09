День Победы: фронтовые рецепты

Фото: здоровое-питание.рф

Великая Победа – это неизмеримый подвиг советского народа: и фронтовиков, и тыловых. Вся страна строила технику, изготавливали снаряды проектировала новые образцы вооружения. Но была и другая сторона войны – бытовая. Очень многое зависело от организации жизни и, конечно, от питания. В условиях тотального дефицита сохранять рацион сбалансированным было очень сложно. Но тем не менее полевые кухни справлялись с этой задачей. Делимся с читателями портала несколькими самыми распространенными блюдами с передовой.

Кулеш 1943-го года

Существует мнение, что кулеш был особенно популярен в танковых войсках. Считается, что именно с кулеша началось утро фронтовиков перед легендарным танковым сражением на Курской Дуге. В приготовлении кулеш очень прост, а по консистенции напоминает то ли жидкую кашу, то ли густой суп.

Ингредиенты:

Мясо на кости (или тушенка) – 0,5 кг

Пшено – 250-300 г

Картофель – 3-4 шт.

Луковица – 2-3 шт.

Вода – 1,5-2 л

Способ приготовления:

Если для приготовления блюда используется мясо, то для начала его нужно отделить от костей, после чего отварить их в течение 15 минут в кипящей воде. Затем кости из кастрюли вынимаем, а в получившийся мясной бульон добавляем пшено и варим его до готовности, затем добавляем нарезанный кубиками картофель. Пока картофель и пшено готовятся, нарезаем лук полукольцами и обжариваем его на сковородке вместе с мясом, снятым с костей, в течение 15 минут. После этого добавляем мясо и лук в кастрюлю и тушим все вместе под крышкой в течение 10 минут.

Каша с чесноком

На фронте популярностью пользовались легкие в приготовлении и максимально полезные продукты. По этой причине повара отдавали предпочтение крупам. А чеснок отлично укреплял иммунитет солдат.

Ингредиенты:

Пшено – 1 стакан

Вода – 3 стакана

Подсолнечное масло

Чеснок – по вкусу

Лук – 0,5 луковицы

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Обжариваем лук на растительном масле. Крупу заливаем холодной водой и ставим на огонь. Как только вода закипит, добавляем туда поджарку, солим кашу и варим еще минут пять. Чистим и мелко нарезаем чеснок. Снимаем кашу с огня, добавляем в нее чеснок и, закрыв крышкой, заворачиваем в «шубу», как в предыдущем рецепте, чтобы крупа распарилась. Каша получается ароматной, мягкой и нежной.

Морковный чай

Большой популярностью среди солдат пользовался морковный чай. Для его приготовления использовали сушеную морковь, приготовленную по следующей технологии: овощ очищали, натирали на терке, сушили в печи, после чего сушеную морковь можно было использовать как заварку для чая, заливая ее кипятком и настаивая в течение 5-10 минут. Морковь придавала чаю сладковатый вкус, а солдатам – дополнительный заряд бодрости и пользу иммунитету.