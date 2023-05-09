Апогей цинизма: Елена Блиновская собрала 5 миллионов с подписчиков прямо во время суда

Елена Блиновская с супругом Алексеем Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Королева марафонов" Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму почти в 1 миллиард рублей, вторую неделю томится в четырех стенах: на время расследования суд отправил блогершу под домашний арест и запретил пользоваться интернетом. Казалось бы, продавать марафоны сейчас не время: если разозлить сыщиков, то не ровен час, угодишь за решетку. Однако Блиновскую это не испугало: она не только запустила продажи, но и повысила цены на свои сомнительные курсы. А главное, умудрилась заработать 5 миллионов рублей на одной только новости о повышении цен (?!).

Так, в день ареста инфоцыганки в ее соцсетях появилось загадочное сообщение "Эксклюзив" с многообещающим призывом "узнать всё" за 1000 рублей. Задержание и арест Блиновской в тот момент были самой горячей темой, и подписчики резонно предположили, что их гуру поделится подробностями криминальной драмы.

- Всех, кто заплатил за эксклюзивную информацию 1000 рублей, добавили в закрытый чат в Телеграме. А таких набралось аж 5000 человек, - рассказала автор YouTube-канала "Ютубная" Виктория Краснослободцева, которая специализируется на разоблачении инфоцыган. - Нам заявили, что мы оказались в нужное время в нужном месте и пообещали поделиться информацией 3 мая. А когда наступил этот долгожданный день, оказалось, что эксклюзив - это новость о повышении цен на марафоны. Да, вы всё правильно поняли: с людей собрали деньги, чтобы сообщить новый прайс. Снимаю шляпу: так разводить народ, да еще и будучи под следствием, не каждый сможет!

В частности, продавцы марафонов известили, что цены не повышались целых пять лет, но пришла пора это сделать ровно в полночь 6 мая и сразу на все продукты. "Ты ведь точно знаешь, какой марафон давно хотел пройти, но все время откладывал. До 23:59 5 мая ты еще можешь купить сертификат на любой марафон по старой цене и пройти его в течение года", - написали администраторы чата, обтекаемо упомянув, что "Лена пока не на связи", но все марафоны идут в записи с "живой поддержкой кураторов".

- При покупке двух марафонов дали скидку в 15%, а тому, кто купит сразу пять, пообещали розыгрыш путевки в Париж, - добавила Краснослободцева. - При этом, когда люди начали упрекать Блиновскую в обмане с таким "эксклюзивом", им ответили: "А мы не обещали никакого продукта. Это была кнопка доверия. И каждый нажал её со своими целями и ожиданиями". Да, Елена умеет удивлять: так облапошить своих последователей, наверное, не смогла бы ни одна секта. Браво! А ведь человек еще вчера ночевал в ИВС...

Таким образом, на одной только новости о повышении цен блогерша заработала 5 миллионов рублей. Между тем, на её сайте по-прежнему можно купить любой инфопродукт: так, марафон "Гордыня" обойдется в 7000 рублей, финансовый марафон "Новое измерение" - 11800, "Свидание с телом" - 5000, "Про дружбу" - 16000. Более того, команда Блиновской в поиске новых кадров - приглашают людей к сотрудничеству. Судя по тому, что бизнес работает бесперебойно, марафонщица уверена, что ей все сойдет с рук. Хотя по второй предъявленной ей статье УК РФ об отмывании доходов максимальный срок - до 7 лет за решеткой.