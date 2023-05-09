Президент Казахстана: «Наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах»

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В Москву на парад Победы, посвящённый 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, приехали главы государств – участников СНГ: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзёев и премьер-министр Армении Никола Пашинян. Президент России Владимир Путин, выступая перед началом парада, отметил важность присутствия глав государств СНГ, бережного отношения к нашей общей Победе. «Приезд лидеров стран Содружества Независимых Государств в Москву для участия в параде Победы является проявлением благодарности к подвигу предков», – заявил президент России. Он подчеркнул, что все народы СССР внесли вклад в эту Победу. «Мы это не забудем», – сказал Владимир Путин.

Свой двухдневный визит в Россию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал с посещения памятных мест Ржевского округа Тверской области, где между 25 ноября и 20 декабря 1942 года прошло одно из самых крупных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – операция «Марс», также известная как Вторая Ржевско-Сычёвская наступательная операция.

Глава Казахстана посетил Ржевский мемориал и почтил минутой молчания память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в ходе боев. Мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырёх с надписью «Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев». На ней высечены названия городов – Астаны, Актобе и Алматы, где в 1941 году были сформированы стрелковые бригады. Памятник был открыт во Ржеве 12 декабря 2010 года. Он воздвигнут по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В 2018 году специалистами из республики была проведена полная реставрация мемориала. В том же году он был передан городу Ржеву.

Тела погибших покоятся на Мемориальном кладбище, на мраморных плитах выгравированы имена 9 312 воинов-казахстанцев.

Второй мемориал, который посетил Касым-Жомарт Токаева, находится в деревне Трубино Ржевского района. Здесь возведён памятник советскому солдату, который стоит, сняв каску и склонив голову перед братской могилой, в которой покоятся останки более чем 2 000 воинов. В списках захороненных в Трубино – Касым Болтаев, дядя президента Казахстана, погибший подо Ржевом. Там также прошла торжественная церемония возложения цветов. Минутой молчания президент Казахстана почтил память погибших.

Перед выездом в Москву Касым-Жомарт Токаев также посетил Ржевский мемориал Советскому солдату, который более известен как «Журавли». Скульптура солдата из бронзы высотой 25 метров установлена на насыпном кургане. Имена защитников Отечества увековечены на стальных плитах. Под звуки военного оркестра в сопровождении почётного караула глава Казахстана возложил венок и почтил память павших воинов минутой молчания.

«Мы безмерно благодарны поколению победителей»

Казахстан внёс огромный вклад в победу над фашистской Германией. За годы Великой Отечественной войны из республики ушло на фронт 1 млн 196 тыс. человек. Из них погибли 601 тыс. 939 человек. В республике было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизии, 7 бригад, 50 полков. За подвиги на полях II Мировой войны золотую звезду Героя Советского Союза получили более 500 уроженцев Казахстана. Ещё 200 жителей Казахской ССР стали полными кавалерами орденов Славы.

Ржевская битва – одно из самых кровопролитных сражений за всю историю человечества. Известные цифры велики: безвозвратные потери – 392 554 человек; санитарные – 768 233; в итоге, с учётом пленных, боевые потери Красной Армии составили 605 тыс. 984 человека, вместе с санитарными – 1 млн 374 тыс. 217 человек. Цифры сравнимы с целым городом, таким как Казань или Воронеж.

Казахстанцы свято чтут память погибших героев. Ежегодно посещают места славы и памяти, братские могилы героев-участников Великой Отечественной войны. 3 марта этого года делегация Посольства Республики Казахстан в России приняла активное участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию взятия Ржева. А за несколько дней до визита президента Токаева в Москву для участия в параде в честь 78-й годовщины Победы, делегация посольства Казахстана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в России Ермеком Кошербаевым посетила Ржев и Волоколамск. Дипломаты почтили память, возложили венки к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам, к братской могиле воинов Красной Армии в деревне Трубино, Мемориалу Советскому солдату, бюсту казахстанца–Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы и Мемориалу «Героям-панфиловцам».

«Практически нет такой семьи, в которой не было бы своего героя, и наш казахстанский народ свято чтит память своих героев. Для нас очень важно, чтобы эта память передавалась из поколения в поколение, поскольку эти люди отдали свои жизни за светлое будущее нашего народа», – сказал Ермек Кошербаев. Он напомнил, что общими усилиями российских и казахстанских поисковиков до сих пор каждый находят порядка 9-10 останков погибших фронтовиков – уроженцев Казахстана. Останки погибших специальным бортом Минобороны отправляют в Казахстан, находят их родственников и со всеми воинскими почестями хоронят на родной земле.

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка, сопровождавший делегацию посольства на волоколамской земле, сказал, что выдающийся подвиг бойцов 316-й (впоследствии 8-ой гвардейской) Панфиловской дивизии на волоколамской земле будут помнить всегда.

«Этот праздник занимает особое место в истории нашей страны, олицетворяя собой непреклонную волю и героизм старших поколений, их самоотверженную борьбу за мир и свободу», – такими словами сегодня поздравил соотечественников с Днём Победы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мирное небо над головой. Их славный подвиг – пример для потомков. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Справедливого Казахстана. Желаю нашим дорогим ветеранам и всем согражданам здоровья и благополучия! С Днём Победы!», – сказал Касым-Жомарт Токаев.