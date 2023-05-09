В День Победы участникам спецоперации вручили госнаграды

Отличившимся военнослужащим вручено три ордена «Мужества» и две медали «За отвагу» Фото: Министерство обороны РФ

Сегодня, 9 мая, в День Победы, в филиале военного госпиталя им.А.А.Вишневского в Москве, начальник управления Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Руслан Васильев вручил государственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции.

Генерал-майор Руслан Васильев передал слова благодарности от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, за мужество отвагу и храбрость проявленную при выполнении воинского долга.

«Вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваши героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордятся вами!», - отметил генерал-майор Руслан Васильев.

Отличившимся военнослужащим вручено три ордена «Мужества» и две медали «За отвагу». Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

В настоящее время поступившие в медучреждения военнослужащие уже находятся на стадии реабилитации. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь. В госпитале принимаются все необходимые меры для их скорейшего восстановления.

Также, для военнослужащих и медицинского персонала выступил заслуженный артист России, ветеран боевых действий Александр Левшин, с репертуаром военных песен «К Дню Победы».

В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.