В Италии почтили память советских воинов, боровшихся с нацистским варварством

Фото: Евгений СУЧКОВ

9 мая в ознаменование 78-й годовщины Победы в небольшом городке Палестрина под Римом прошло традиционное возложение цветов к братской могиле воинов Красной Армии.

Николай Демьянченко, Анатолий Курепин и Василий Скороходов были лишь частицей из пяти тысяч советских военных, которые на далекой чужбине бок о бок с итальянскими силами Сопротивления бились с гидрой бесчеловечного режима.

Как и многие другие, эти три красноармейца, бежав из немецкого плена, присоединились к местным партизанам и продолжили свою борьбу против зла. В 1944 году их «советский отряд» был переброшен под Рим, в район древнего города Палестрина, сегодня известного археологическими раскопками и виноделием.

Фото: Евгений СУЧКОВ

Здесь, в итальянской земле, нашли последнее пристанище погибшие в неравном бою с гитлеровцами наши воины. Их имена - Николай, Анатолий и Василий теперь навеки выбиты на мраморных скрижалях у памятника в виде печального ангела, охраняющего покой трех богатырей. А местные жители из уст в уста передают историю их борьбы за общее светлое будущее и тщательно ухаживают за монументом.

В торжественном мероприятии принимали участие дипломаты посольства Российской Федерации в Италии, представители администрации города Палестрина, члены местных военных ассоциаций и Коммунистической партии Италии.

- По случаю этой памятной даты, как мне представляется, стоит лишний раз задуматься о природе Зла, побежденного в 1945 году. Речь ведь идет на самом деле о попытке разделить человечество на расу рабов и расу господ. Наши предки решительно не согласились с таким видением будущего и в своем несогласии расписались на стенах поверженного Рейхстага, - подчеркнул временный поверенный в делах России в Италии Михаил Российский. - К сожалению, хроника международных событий показывает нам, что спокойные времена, похоже, подходят к концу. Мы видим, как поднимает голову прежний, хорошо знакомый нам враг, узнаем черты казалось бы навсегда поверженного противника.

Фото: Евгений СУЧКОВ

- Эти воспоминания дают надежду на то, что исход нынешнего противостояния будет таким же, как и в 1945 году. В этом контексте не могу не сказать о доблести Российской Армии, которая показывает себя достойной подвигов предков. Наше дело — правое! Победа снова будет за нами!, - заключил дипломат.

- Мы собрались сегодня здесь, чтобы почтить память трех смелых советских солдат-героев, которые вместе с другими мужчинами и женщинами разных национальностей пожертвовали своими жизнями во имя борьбы с нацистским варварством. Мы свято чтим память этих людей, которые боролись вместе с нашими партизанами. Их объединила борьба против с темным и бесчеловечным режимом и они своими жизнями оплатили освобождение от нацизма, - сказал в ходе своего выступления временный представитель местной администрации вице-комиссар Наталино Карузи.

Позавчера, 7 мая, в Риме на площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано (Святого Иоанна) прошла акция «Бессмертный полк», участие в которой приняло более двухсот наших соотечественников и итальянцев. Аналогичные мероприятия, в том числе возложение цветов к могилам воинов-красноармейцев и партизан, прошли в эти дни и в других городах Италии, в частности, в Милане, Генуе и Неаполе. Все они завершились без происшествий.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: В Европе 8 мая - день скорби, а не День Победы. Потому что в этот день они проиграли (подробнее)