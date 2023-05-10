Ученые открыли главный секрет счастья: вы удивитесь, насколько он прост

Формула счастья, по Уолдинджеру, такова: заниматься тем, что имеет смысл, вместе с людьми, которые нам ценны. Фото: Shutterstock

Не в деньгах счастье. Не родись красивой - родись счастливой. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Люди всегда пытались понять, в чем же он, секрет счастья. И почему кто-то радуется жизни даже в самые трудные времена. А другие страдают, хотя с виду все идеально - семья, квартира, машина..

В Дании открыли научный Институт счастья. В Бутане работает целое Министерство счастья. Но самое долгое и основательное исследование загадочной и эфемерной субстанции ведёт престижнейший Гарвардский университет. Уже 85 лет подряд!

Началось все в 1938 году. Первыми подопытными «мышками» были, с одной стороны, студенты Гарварда - молодые люди из обеспеченных семей, сливки общества. В том числе Джон Кеннеди, будущий президент США. С другой - их сверстники из бедных кварталов Бостона, дети безработных и преступников.

Шли годы. Студенты делали карьеру, женились, рожали детей, переезжали, сколачивали состояния, разорялись, ходили в церковь и на выборы, болели, разводились, вдовели, старпом, умирали. Ученые все это время наблюдали, тестировали, анкетировали и анализировали.

Сейчас почти никого из первых участников нет в живых. Появились новые - их дети и внуки. Так что исследование продолжается, вопросов к счастью ещё много!

Руководит им профессор психиатрии Гарварда Роберт Уолдинджер. Он уже четвёртый на этом посту, в должности почти двадцать лет, с 2005 года. Только что Уолдинджер написал книгу «Хорошая жизнь», где собрал главные выводы - свои и своих предшественников.

НАСЛАЖДЕНИЕ И СМЫСЛ

Начнём с теории. Гарвард все же!

Формула счастья, по Уолдинджеру, такова: заниматься тем, что имеет смысл, вместе с людьми, которые нам ценны.

Счастье бывает двух видов, объясняет профессор.

1. Гедонистическое: а хорошо ли мне прямо сейчас, наслаждаюсь ли я жизнью?

2. Эвдемоническое: есть в моей жизни смысл? Соответствует ли моим ценностям то, что я делаю? Ценны ли мне люди, с которыми я живу и общаюсь?

Оба вида счастья для нас важны. Но в течение жизни приоритеты могут меняться. И для разных людей пропорции гедонизма и «осмысленного» счастья отличаются.

- Мы все хотим радоваться и наслаждаться моментом - и никому из нас не нравится чувствовать, что жизнь не имеет смысла. При этом мы далеко не всегда получаем сиюминутное удовольствие от того, что имеет для нас ценность, - объясняет Уолдинджер. - Пришли вы с работы, устали, а тут ребёнок капризничает и просит в сотый раз рассказать ему одну и ту же сказку. Наслаждаетесь вы в этот момент? Ну нет, конечно. Но ребёнок вам дорог - и вы берёте книжку, и читаете эту сказку. И это соответствует вашим ценностям.

С МИЛЫМ РАЙ

Главное открытие за 85 лет: для счастья важнее всего отношения с другими людьми. Искренние, тёплые и продолжительные. Да-да, жили они долго и счастливо, как в сказке.

Но! Речь не только об удачном замужестве или женитьбе (хотя сам Уолдинджер, кстати, женат уже 37 лет). Не спешите с жалостью смотреть на друга-холостяка, которому ещё вчера завидовали - мол, не видать тебе настоящего счастья.

«Считаются» разные отношения. Дружба - особенно если верные товарищи с вами со школы или института. Близость между родителями и детьми, братьями и сёстрами. Уверенность в поддержке коллег. Даже искренняя симпатия к соседям и приятельские диалоги в фитнес-клубе идут в ту же копилку.

Первое поколение участников исследования прошло через Великую депрессию в США и Вторую Мировую войну, многие были на фронте.

- Когда их спрашивали, что помогло выжить, все говорили о людях, об отношениях. Солдат поддерживали письма из дома и боевые товарищи. Во время экономического кризиса соседи делились друг с другом, помогали тем, кому сложнее всего. Добрые отношения помогают пройти через любые жизненные бури и в конечном итоге делают нас счастливее. Чем больше у вас социальных связей, тем больше шансов, что вы будете жить хорошо и долго, - резюмирует профессор.

И опять же все индивидуально: отношения важны всем, но в разной степени. Интровертов и экстравертов никто не отменял. Хотеть побыть в тишине, наедине с собой - нормально. Жить одному - не исключает счастья.

Но почему отношения так критичны?

- Самая вероятная гипотеза: одинокие, социально изолированные люди живут в состоянии хронического напряжения, у них выше уровень кортизола - гормона стресса, - считает Уолдинджер. - Худшие времена в моей жизни - когда я оставался один. Я, парень из маленького городка в Айове, поступил в Гарвард, и поначалу был там изгоем. Это был очень тяжёлый год, потом нашёл друзей. И позже именно участие в исследовании заставило меня пересмотреть мои собственные отношения. В принципе, я могу работать целый день - преподавать, писать статьи, читать, отвечать на письма и так далее. Но я стал находить время, чтобы сходить куда-то с детьми или встретиться с друзьями. Сейчас это то, что я делаю в первую очередь, и только в в оставшееся время проверяю электронную почту или редактирую статьи.

МУДРЫЙ ЭГОИСТ - ЭТО АЛЬТРУИСТ

Что ещё делает нас счастливыми? Щедрость. Любознательность и открытость новому, готовность меняться и приспосабливаться. Здоровье. Свобода и возможность самому принимать решения - во всяком случае, по жизненно важным вопросам. Доверие.

- Не случайно все религии мира говорят о доброте и щедрости. Людям, думающим только о себе, сложнее быть счастливыми. Меня восхищает фраза Далай-ламы: «Мудрые эгоисты заботятся о других», - признаётся Уолдинджер. - Потому что помощь и забота приносят радость и удовлетворение в первую очередь нам самим. И да, дружелюбие и искренний интерес к людям можно развивать и тренировать.

Психиатр называет это «социальным фитнесом». Вы ходите в спортзал или в бассейн пару раз в неделю, чтобы поддерживать хорошую физическую форму? То же самое стоит делать и с отношениями!

- Это не займёт много времени: сообщение в мессенджере время от времени, встреча в кафе, разговор во время прогулки. Но если мы делаем эти простые вещи регулярно - наши связи с людьми становятся живыми и крепкими, - делится рекомендациями главный в мире эксперт по счастью.

А соцсети - тоже общение? Помогают быть счастливыми?

- Если мы используем соцсети и мессенджеры, чтобы быть на связи с другими людьми, находить новые контакты, поддерживать те, что уже есть, - да. Но если мы просто потребляем контент, листаем ленту - наоборот, нам становится хуже.

ТРИ СОВЕТА ПРОФЕССОРА

Хорошо там, где нас нет?

- Каждому поколению кажется, что мир катится в пропасть, - философски замечает Уолдинджер.- Счастье зависит от того, чего нам не хватает. Если все вокруг летит кувырком - скорее всего, мы почувствуем себя счастливее, достигнув стабильности. А если нам очень скучно, счастье дадут яркие эмоции. То есть отчасти счастье в том, чего у нас нет.

А как же деньги?

Они тоже играют роль, конечно. Но правильнее говорить об «экономической безопасности», считает Уолдинджер.

- Если человеку не на что купить еду и негде жить, вряд ли он счастлив, - резонно считает ученый.

Но. Важен именно комфорт и необходимый для него уровень доходов (дом, еда, одежда, развлечения…). А не богатство, не миллионы.

Упустишь - и не поймаешь?

- Вокруг счастья много мифов. Один из них - надо напрячься, чтобы достичь счастья, а уж потом можно будет расслабиться. Невозможно всегда быть счастливыми, - уверен профессор. - Мы изучили тысячи жизней. Никто не был счастлив постоянно.