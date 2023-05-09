«Единая Россия» открывает Парты Героя и высаживает «Сады Памяти» ко Дню Победы

Ко Дню Победы «Единая Россия» открыла более тысячи новых Парт Героя. Они появились в школах Энгельса, Кирова, Барнаула, Тулы, Фабричного (ЛНР), а также в сёлах Хабаровского края, республик Башкортостан и Калмыкия, Томской области и других регионов. Большинство из них установлено в честь Героев СВО.

«Самое важное для нас то, что дети сами предлагают установить новые Парты. Они изучают историю школы, своего района, города, находят истории подвигов своих земляков и рассказывают о них взрослым. На каждой Парте есть QR-код со ссылкой на официальный сайт с информацией о Герое», - отметила федеральный координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

В средней школе №24 Барнаула Парту Героя посвятили выпускнику Дмитрию Оськину, погибшему в ходе спецоперации на Украине. В 2021 году его призвали в армию, служил на Камчатке в 40-й отдельной бригаде морской пехоты снайпером, затем поступил на службу по контракту. С февраля 2022 года воевал на передовой в составе штурмовой группы. Погиб 2 ноября 2022 года в боях за Павловку (ДНР). Награждён двумя Георгиевскими крестами II степени и медалями.

В школе №74 Кирова открыли Парту Героя и мемориальную доску, посвящённые Егору Волыхину. С 2013 года он служил в армии по контракту, побывал в Дагестане, на Донбассе в 2014 году, шесть раз его командировали в Сирию. С первых дней – участник специальной военной операции. Погиб 9 апреля 2022 года, награждён орденом Мужества посмертно.

Всего сейчас более 14 тысяч парт установлено в 9 тысячах школ по всей стране.

Также в праздничные дни активисты «Единой России» высаживают «Сады Памяти» по всей стране, в том числе в новых регионах.

В Луганске молодогвардейцы совместно с замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатором от ЛНР Дарьей Лантратовой и «Юнармией» высадили на территории сквера 9 мая 30 саженцев деревьев в рамках акции «Сад памяти».

Саженцы привезли в Луганск представители Советов сторонников «Единой России» из Курской и Костромской областей.

«В этом году в наших новых регионах мы готовились ко Дню Победы с особым чувством, потому что ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожская область впервые празднуют этот праздник в составе Российской Федерации. Люди могут без страха надеть георгиевские ленты, прийти к Вечным огням, которые вновь зажигаются на новых территориях. Мы высадили деревья в честь героев Великой Отечественной войны и современных героев, ребят, которые сегодня защищают Родину от нацизма. Поэтому, говоря о подвигах прошлого, мы не можем не думать о героях настоящего. Сад памяти – не только про прошлое, но и про будущее, как символ стойкости нашего народа, который всегда мог ответить на любые трудности своим единством», – сказала Дарья Лантратова.