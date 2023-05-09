«Это такая скрепа, которая объединяет все национальности независимо от возрастов»: в Зале Полководцев на Поклонной горе прошли «Русские чтения Победы»

«Русские чтения Победы» собрали ветеранов, известных артистов, учащихся кадетских корпусов, чиновников и лидеров общественного мнения.

«Русские чтения Победы» на Поклонной горе собрали в Зале Полководцев ветеранов Великой Отечественной войны, известных артистов, учащихся кадетских корпусов, чиновников и лидеров общественного мнения. Масштаб события в который раз напомнил - память о Победе и есть та скрепа, которая объединяет всех жителей России независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. В числе почетных гостей были представители Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Генеральный директор, Герой России Александр Даркович подчеркнул: «Сколько судеб, столько и личных семейных историй».

«БРИЛА РАНЕНЫХ»

Гости и ведущие «Русских чтений» говорили о самом дорогом – о воспоминаниях. «Ассамблея народов России» бережно с ними делится.

Директор Музея Победы Александр Школьник вспомнил о своей бабушке и честно признался, что с тех пор, как он занимает должность директора музея, празднование Дня Победы проходит в рабочем режиме, поскольку именно в этот день наблюдается наибольший наплыв посетителей.

«Моя бабушка Анфиса Николаевна Лялина была парикмахером в госпитале на Урале. Всё детство меня сопровождали истории о том, как она брила раненые головы, помогала санитаркам выхаживать бойцов. Как директор Музея Победы я понимаю, что этот праздник – это такая скрепа, которая объединяет все национальности независимо от возрастов, потому что в нашем музейном активе достаточно много ребятишек, которые входят в наш детский Совет Музея Победы. Он подсказывает нам, как сделать музей и интересным, и полезным. Для меня День Победы – это личная, семейная, большая история. С одной стороны героическая, потому что мои деды отдали долг Отечеству, с другой – трагическая. Последние шесть лет я отмечаю 9 Мая на работе, у нас здесь с самого утра и до позднего вечера гости, это самый посещаемый день для музея. Например, в этом году на День Победы у нас будет сразу двенадцать мероприятий. Поэтому я здесь буду с утра и до победного – до салюта!», - рассказал Александр Яковлевич.

В акции приняло участие большое количество детей и школьников.

Известная российская телеведущая Марина Ким почти каждое утро будит жителей России с экрана телевизора, и свой долг видит в том, чтобы почтить память своих Героев Отечества в эфире праздничной программы.

«Вот уже больше 10 лет День Победы я провожу на съемках, в эфире. Это всегда или Красная Площадь, или Родина-мать, или Стрелка с ростральными колоннами в Петербурге. Поэтому каждое 9 Мая свой долг я видела в том, чтобы в 3:30 приехать на площадку и уже с 5 утра рассказывать зрителям о том, насколько важен для нас этот праздник. Однажды я взяла с собой детей на съемочную площадку, и после эфира мы с ними шли по мосту Лейтенанта Шмидта, а люди расступались и благодарили за эфир. Для меня это важно, поскольку мои дети понимают всю важность этого праздника и того, о чем мы рассказываем с экранов телевизоров. К сожалению, в большинстве своем, современное поколение - другое, многое берут из интернета. Поэтому такие «Русские чтения», в которых мы слышим поэзию военных лет, но в современном звучании – это очень важно! Недавно звонил Женя Поддубный и сказал: «Я в Бахмуте за одну ночь прочитал «Живые и мертвые» Симонова», и я понимаю, что сейчас вся эта проза военного времени по-другому читается и воспринимается. На мой взгляд, чем больше людей, слушателей, зрителей прикоснутся к этому чтению, эмоциям, памяти, тем скорее это приблизит нас к скорой победе. Конечно, такие акции, способствуют сплочению наших народов, ведь Россия – это многонациональная страна».

Рассказы ветеранов вызвали неподдельный интерес у молодежи.

ПРАЗДНИК НАБИРАЕТ ОСОБУЮ СИЛУ

Российский актер театра и кино Антон Шагин на День Победы берет заслуженный выходной и проводит время с семьей. Для него особенно важно приобщить детей к культуре чествования своих героев Отечества.

«Вот уже много лет мы с семьей надеваем майки с изображением наших прадедов, а еще смотрим кино о войне. Выделить самый любимый фильм сложно, но назову, пожалуй, «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики» и «Они сражались за Родину». Моим детям они особенно нравятся, у них другое восприятие, более тонкое, а не заскорузлое, как у взрослых. Там же «чувствилка» вся расшатанная еще, и они своим детским сердечком так особенно всё чувствуют. Мне кажется, что если День Победы не главный праздник, то один из главных в нашей стране. Тем более, что в последнее время он набирает особую силу. И если бы я мог обратиться к нашим ребятам в зоне специальной военной операции, я бы сказал: мы все за вас здесь молимся. Мы очень в вас верим, ждем и хотим, чтобы было как можно меньше потерь. Причем и с одной, и с другой стороны, потому что, по сути, все эти люди с православными крестами на груди», - рассказал Антон Шагин.

Шквал оваций и аплодисменты публики на «Русских чтениях» достались Оксане Сташенко – Заслуженной артистке Российской Федерации. Для своего выступления артистка выбрала стихотворение Александра Сергеевича Пушкина и отметила, что в Рейхстаге, после подписания Акта о капитуляции его читали с упоением. Она также выразила надежду, что Пушкина будут читать и тогда, когда одержат победу в условиях специальной военной операции. Свою историю празднования Дня Победы Оксана Сташенко рассказывала с неменьшим удовольствием.

«Моя мамочка Ольга Сташенко рассказывала мне про страх и про победу, с каким чувством они ее ждали и встречали. А еще у меня были дяди – Миша и Вася, великие люди, герои. Дядя Вася был адъютантом главнокомандующего Первым Украинским фронтом, а дядя Миша был генерал-полковник. И мы с ними всегда покупали кучу открыток, которые я обязательно подписывала – это была традиция: вот так поздравлять всех своих родных. Вообще, конечно, 9 Мая у нас дома всегда накрывался стол. Сегодня, в условиях сложного времени, я хочу сказать: дети должны рождаться, жить и расти под солнцем, должны гордиться своими героями и иметь право говорить на своем языке, уважать соседа другой национальности, отмечать с мусульманами Уразу-байрам, а они с нами Пасху. Нужно, чтобы к старшему поколению было уважение, а оно, в свою очередь, хотело передать свой опыт и мудрость. Я хотела бы, чтобы все вот эти традиции, которые всегда были в нашей большой, огромной стране – продолжались и имели право на жизнь.

Знаете, как одна женщина сказала? «Многие, провожая, говорят «вернись живой», а мы-то, провожая, всегда говорили «вернись с победой!», потому что если вернется с победой, то вернется и сам, хоть какой».

«ПАМЯТНИКИ ВОСКРЕШАЮТСЯ»

Самым почетным гостем «Русских чтений», чье выступление с замиранием ждал весь зал, стал ветеран Великой Отечественной войны Пётр Соломатин, который в этом году отметит свой 100-летний юбилей. Пётр Тимофеевич уверенно стоял у трибуны, и, как настоящий офицер, прежде всего, обратился к женщинам.

«Нам фронтовикам очень приятно наблюдать за тем, что вся наша страна, под руководством нашего правительства и президента организуют всегда грандиозные празднования этой Победы. Памятники обновляются и воскрешаются, а не так, как за рубежом – рушатся и безобразно уничтожаются. Я бы хотел отдать честь нашим женщинам, ведь мужчин после войны осталось мало. Женщины и во время Великой Отечественной войны, и после, своим героическим трудом помогли восстановить нашу страну. В своих воспоминаниях маршал Жуков правильно сказал: «Без женского героического труда и участия нам было бы не одержать победу». Поэтому слава нашим женщинам всех национальностей, а у нас их больше 150!» - резюмировал Пётр Соломатин.

«Русские чтения» собрали в Зале Полководцев свыше 500 слушателей разных национальностей. В который раз масштаб события показал - в России свято чтят память о Великой Победе, помнят героический подвиг народа и не позволят стереть его из истории. Только через преемственность поколений, диалог и уважение к прошлому можно достичь мира и согласия.