«С 2011 года на предприятии действует уже четвертый коллективный договор, каждый из них признавался лучшим в регионе»: расскажем об опыте социального партнерства Сарапульского электрогенераторного завода

Сарапульский электрогенераторный завод активно развивается. Фото: Марина КУЗНЕЦОВА

Какая экономическая система построена в России? Вопрос не из простых. Да, точно не социализм – он развалился вместе с Советским Союзом. Но повернется ли язык назвать отечественную реальность капитализмом? Пожалуй, что тоже нет. Наша жизнь больше, чем товарно-денежные отношения. В современном российском бизнесе все чаще появляются предприятия, где помимо достойной зарплаты сотрудникам предоставляют социальный пакет, регулярно улучшают условия труда, проводят спортивные, молодежные, ветеранские и военно-патриотические проекты – все то, чем был силен СССР.

Причем государство такие начинания поддерживает.

В конце апреля Министерство труда и соцзащиты РФ, Минпромторг РФ, Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности и Союз машиностроителей России наградили представителей самых эффективных предприятий страны в области социального партнерства по итогам 2022 года. Разброс получился гигантский: от всемирно известных заводов из городов-миллионников до скромных НИИ и фабрик из глубинки. Как они влияют на жизнь сотрудников и целых городов? Расскажем на примере Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ), которому присудили диплом второй степени в категории предприятий с численностью более 3000 человек.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Сарапул – типичный уездный городок. Именно здесь выросла кавалерист-девица Надежда Дурова, дочка местного городничего, служившая в армии Михаила Кутузова. В царские времена населенный пункт считался мощным торговым узлом. Для этого было несколько предпосылок: стоит на реке Каме, через него проложили железную дорогу. В конце XIX века стал одним из крупнейших центров обувной и кожевенной промышленности России. Краеведы рассказывают, что в то время купцов первой гильдии в Сарапуле было больше, чем в Нижнем Новгороде (мы же помним о таком экономическом явлении, как Нижегородская ярмарка?), сарапульские купцы имели свои чайные плантации в Китае…

Но все это осталось в прошлом. Сейчас Сарапул третий по количеству населения город Удмуртии (около 95 тысяч человек), имеется несколько крупных промышленных предприятий. Самое большое – Сарапульский электрогенераторный завод – крупнейший производитель электротехники для авиации и оборонной промышленности. Кроме того, предприятие выпускает электродвигатели для трамваев, электрические лебедки для лифтов и другую гражданскую продукцию, в том числе по программе импортозамещения.

СЭГЗ успешно заместил импортные электродвигателей для трамваев и электрические лебедки для лифтов. Фото: Марина КУЗНЕЦОВА

На предприятии сообщили, что за последние 11 лет акционеры СЭГЗ направили из чистой прибыли завода на его развитие 4,834 млрд рублей. Причем, если в 2012 году средняя зарплата на заводе была 24 699 рублей, то по итогам 2022-го – 55 019.

Как военная, так и гражданская продукция завода сейчас чрезвычайно востребованы. С одной стороны кажется, что этому факту имеется очень простое объяснение – производителям из Европы и США запрещено поставлять высокотехнологичную продукцию в Россию. Плюс часть зарубежных инвесторов ушли из нашей страны. Оголившиеся ниши необходимо замещать. А с другой – многие ли предприятия смогли воспользоваться моментом? Вот то-то же…

Наглядный пример. В мае 2022 года СЭГЗ открыл участок по производству тяжелых тяговых электродвигателей ДАТ-72 для низкопольных трамваев. Основным заказчиком выступил крупнейший российский производитель пассажирского электротранспорта «ПК Транспортные системы». До последнего времени 75% тяговых электродвигателей для российских низкопольных трамваев закупалось в Чехии и Австрии. Создание отечественного производства помогло заместить до 50% импорта. Причем, если на первом этапе планировался выпуск 1000 двигателей в год, то уже сейчас спрос выше.

Инвестиции в новое импортозамещающее производство составили 268,6 млн рублей, из которых 200 млн рублей – льготный договор займа Фонда развития промышленности по программе «Конверсия», остальное – собственные средства предприятия.

«С начала 2023 года СЭГЗ работает в три смены без выходных, выполняя задание гособоронзаказа. Речь идет об очень больших объемах задач, решать которые нужно в условиях беспрецедентных западных экономических санкций. Большое спасибо всем моим коллегам, каждому рабочему, за их терпение и самоотверженный труд на благо нашей Родины. Сегодня, как никогда раньше, важна кооперация между предприятиями. Большую помощь в ее организации нам оказывает Минпромторг России, госкорпорация «Ростех», Глава и Правительство Удмуртии, ассоциация промышленных предприятий республики «Развитие». Благодаря этой мощной поддержке коллектив Сарапульского электрогенераторного завода продолжает выполнять гособоронзаказ в срок и в полном объеме, - отметил генеральный директор СЭГЗ Александр Беляев. – Главная ценность Сарапульского электрогенераторного завода – его люди, поэтому мы стараемся максимально вкладываться в развитие человеческого капитала. Только на выполнение многочисленных социальных программ завода по итогам 2022 года направили 100 миллионов, а за последние 10 лет - около миллиарда рублей. Сотрудники предприятия регулярно повышают свою квалификацию, приобретают новые компетенции, которые позволяют им расти и в плане карьеры, и в размере заработной платы».

ЧЕТВЕРТЫЙ И СНОВА ЛУЧШИЙ

Работа по развитию социальных программ на заводе проведена глобальная. Для понимания ее масштабов коротко расскажем об истории предприятия.

Сарапульский электрогенераторный завод был построен в начале Великой Отечественной войны. Первые системы генерирования для пикирующих бомбардировщиков ПЕ-2 выпустил в 1942 году. Развал Советского Союза, как и подавляющее большинство предприятий страны, пережило очень тяжело: нарушились производственные цепочки, Минобороны не имело средств для оплаты уже отгруженной и заказа новой продукции… К концу 1997 года выпуск спецтехники по сравнению с 1991-м сократился в 30 раз, долг министерства достигал 10 млрд рублей! Завод вынужден был свернуть строительство жилья для сотрудников. А затем покатилось: в 1994 году передали в собственность города детские сады, в 1995-м – жилой фонд предприятия, в 1996 году – лишились турбазы «Чайка», в 1997 – Клуба юных техников, библиотеки, дома культуры «Заря», Молодежного центра и медсанчасти, в 1998 году – пяти общежитий и гостиницы.

Предприятие крайне тяжело выходило из кризиса 90-х. Фото: Марина КУЗНЕЦОВА

Если в советские годы на производственной площадке завода работало 10 тыс. человек (а вместе с сотрудниками приусадебного хозяйства, детских садов, музыкальных школ, библиотек и прочей социальной инфраструктуры – около 13 тыс.!), то к 1995 году их количество сократилось до 2000.

Из кризиса предприятие выходило очень тяжело. Развивало производство гражданской продукции, Минобороны постепенно возобновило заказ спецтехники. Но даже в «оборонке» руководство завода раскладывало яйца по разным корзинам: если изначально завод было сугубо авиастроительным, то сейчас трудно найти род войск, где не используется его продукция.

Во второй половине 2000-х предприятие набрало приличный объем производства, зарплаты подросли. Обновленный профком во главе с молодым председателем Сергеем Коротковым заключил с гендиректором Сергеем Мусиновым принципиально новый Коллективный договор, взяв за основу Федеральное отраслевое соглашение по авиационной промышленности, включив в него дополнительно много новых элементов социального пакета

«Урегулирование разногласий с работодателем шло достаточно непросто в течение девяти месяцев. В 2010 году коллективный договор заключили. В 2011 году снова пересмотрели социальные программы на предмет их развития и заключили еще более социально ориентированный на человека труда Колдоговор, который впервые был признан лучшим в Удмуртской республике. С тех пор заключен уже четвертый коллективный договор. Каждый из них подписывался на три года и каждый признавался лучшим в регионе. Я всегда при себе держу коллективный договор, что мне достался в наследство в 2006 году и действующий на сегодня», - Сергей Коротков кладет на стол два документа – первый похож на тонкую брошюру, а второй на книгу толщиной в два пальца.

НЕ МОЖЕШЬ - НАУЧАТ

Сейчас на предприятии трудится 4200 сотрудников. Идет набор новых работников. Разумеется, найти персонал необходимой квалификации непросто: спрос на людей, умеющих работать руками, по всей стране высокий. Поэтому на СЭГЗ берут людей даже без профессии и готовят до нужной квалификации в лицензированном корпоративном учебном центре.

Сотрудник готов развиваться дальше? На заводе проводятся профессиональные конкурсы, в которых принимают участие работники всех возрастов – буквально от мала до велика. Причем, руководство завода готово оплачивать курсы повышения квалификации для перспективных работников в лучших вузах страны.

В прошлые годы, когда застройщики возводили дома в микрорайоне «Южный» (рядом с заводом), руководство предприятия помогало приобретать квартиры. Выделяло средства на первоначальный взнос и на сам кредит. Причем, чем больше стаж у сотрудника и количество детей, тем меньше ему необходимо было вернуть денег.

Сейчас таких проектов нет – дома в районе не строятся. Но иногородним специалистам все-равно помогают решить жилищный вопрос: выплачивают компенсации (11 тысяч рублей ежемесячно в первый год работы (аренда «однушки» примерно столько и стоит), во второй год – по 7700 и в третий – 5500 рублей ежемесячно), а также заселяют людей в общежитие по льготной цене - аренда обходится в 3 тысячи рублей в месяц.

Завод поддерживает муниципальный Дом культуры, для сотрудников услуги предоставляет санаторий-профилакторий «Озон», выкупили и восстановили собственную базу отдыха «Чайка» на реке Каме. В 2023 году 170 заводчан отдохнут на Черном море в санаториях Анапы и Алушты по льготным ценам.

Особый упор сделан на оздоровление детей работников предприятия. За лето по различным программам набраться сил и пройти лечение получат возможность около 800 школьников!

Руководство завода традиционно живет в Сарапуле, а нынешний руководитель предприятия Алексей Беляев родился, вырос и учился в городе. В курсе чем живут люди, что тоже позволяет корректировать социальную жизнь сотрудников завода.

Так, в городе произошел дефицит медицинского обеспечения? Очередь к педиатру минимум на две недели, а к узким специалистам и того больше... В результате на базе «Озона» подготовили кабинеты, закупили необходимое оборудование и организовали для сотрудников завода прием врачей дефицитных специализаций.

«В спортивно оздоровительном центре оборудован бассейн с теплой водой, тренажерный зал, созданы условия для занятий единоборствами. Ежедневно спортивный центр посещают 400 – 500 человек, - сообщила Наталья Глухова, главный врач санатория-профилактория «Озон». – В последнее время развиваем детский фитнес: вольную борьбу, пауэрлифтинг, гимнастику, бокс, ГТО и смешанные единоборства».

Спортивной частью комплекса заведует пятикратный чемпион мира по силовому троеборью Виталий Дыга. И хотя мы заглянули в тренажерный зал днем людей в нем было предостаточно.

«Стараюсь через день приходить на фитнес. Ощущения – потрясающие. Опыт посещения других спортзалов в Сарапуле тоже имею, но здесь нравится гораздо больше: у нас просторнее, коллектив помогает», - говорит наладчик станков ЧПУ СЭГЗ Руслан Сазыкин.

Причем, мы перечислили лишь малую часть проектов, их гораздо больше. На предприятии возродили диетическое питание. Выдают молоко. Работает радио (по просьбам работников дважды в день транслируют производственную гимнастику). Поощряется участие в творческих, интеллектуальных и спортивных соревнованиях…

«МЕНЯТЬ МИР ВОКРУГ НАС»

Разумеется, завод влияет и на жизнь города. Помогает подшефным детским садам с ремонтными работами. Зимой коммунальщики города не успевают убирать снег? СЭГЗ нередко чистит «Южный» район своими силами.

Больше того, Сергей Мусинов, возглавлявший завод с 2004 по 2019 годы, выступил инициатором реставрации исторической части Сарапула. Для этого был создан фонд, названный в честь градоначальника П.А.Башенина.

Отметим, что Павел Башенин – известный купец и общественный деятель, руководивший Сарапулом с 1904 по 1910 год. Благодаря его стараниям через город прошла железная дорога, построил электростанцию, работавшую до 1960-х годов, и водокачку, которой пользовались до 1980-х. В 2015 году имя Павла Башенина было включено в каталог «100 великих предпринимателей и меценатов России».

«Я всегда с вдохновением приезжаю в Сарапул. Мне очень нравится этот город, - отмечал глава Удмуртии Александр Бречалов. - Искренне рад, что появился Фонд имени Павла Андреевича Башенина... Для меня деятельность Фонда и его проектные результаты будут одним из приоритетных дел. Хочу всех вас еще раз поблагодарить и сказать, что мы – счастливые люди. У нас есть возможность – у кого-то деньгами, у кого-то своим участием – менять вокруг нас мир».

С 2019 года фонду удалось отреставрировать и привести в порядок 17 зданий. Многие из них активно используются. Например, в доме Павла Башенина сейчас располагается крупный медицинский центр, а в старой водонапорной станции — ресторанно-гостиничный комплекс.

Причем, если поначалу реставрационные работы велись фактически лишь на средства СЭГЗ, то сейчас у фонда несколько десятков партнеров, включая крупнейшие предприятия города

Так и хочется сказать – Советский Союз в лучших его традициях. Или все-таки капитализм с человеческим лицом?