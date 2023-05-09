Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Бойваленко предпринял маневр и разбил диверсантов

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля — дура, штык — молодец», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о тактике: «Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер».

ВОССТАНОВИЛ КАБЕЛЬ СВЯЗИ ПОД МИНОМЕТНЫМ ОГНЕМ

Старший сержант Иван Жданов

"Начальник аппаратной взвода связи старший сержант Иван Жданов в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Позиции БТГр, которую Иван обеспечивал связью, подверглись атаке украинских националистов. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов. В ходе очередного вражеского залпа был поврежден кабель, обеспечивающий режимную телефонную связь внутри группы и с вышестоящим командованием. Рискуя своей жизнью, старший сержант Жданов оперативно заменил вышедший из строя кабель и в кратчайшие сроки восстановил автоматическую режимную телефонную связь. Благодаря оперативно восстановленной связи было сохранено управление подразделением, что позволило командиру координировать силы в бою и отразить атаку боевиков".

ПРЕДПРИНЯЛ МАНЕВР И РАЗБИЛ ДИВЕРСАНТОВ

Старший лейтенант Александр Бойваленко

"Подразделение под командованием старшего лейтенанта Александра Бойваленко выполняло задачу по уничтожению вооруженных формирований украинских националистов, предпринявших попытку атаковать позиции российских войск. В ходе наблюдения один из подчиненных обнаружил скрытно передвигающуюся диверсионно-разведывательную группу противника, о чем незамедлительно доложил Александру. Оценив обстановку, старший лейтенант Бойваленко принял решение на оперативную смену позиции. Батарея оперативно выдвинулась в запасной район, а взвод обеспечения вступив в бой в вражескими диверсантами, нанеся существенный урон, вынудил противника отступить. Своевременные и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Александра Бойваленко позволили выполнить задачи батареи и не допустить потери вооружения, техники и личного состава".