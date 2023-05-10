Анекдоты: Купила мужу костюм-тройку - трусы и два носка. Люблю его, балую

Российская глубинка. Сельский магазин.
- Добрый день. Можно ли у вас расплатиться телефоном с Samsung Pay?
- Да, конечно, без проблем. Только дам не больше десяти бутылок водки за него - б/у все-таки.
* * *
Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них: в Москве жена с любовником случайно сели в такси к мужу.
* * *
Когда прорвало канализацию, нашему корреспонденту удалось первому оказаться в гуще событий.
* * *
- А я в школе на последней парте сидел, знаете, на «камчатке».
- Я тоже на Камчатке сидел, правда, уже после школы…
* * *
- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: «Тебе сахар в кофе положить?», а он ответил: «Ложь».
* * *
- Хочу мужчину. Чтоб красивый был, умный и при деньгах. Но не абы какой, а чтобы любить умел по-настоящему, чтобы цветы дарил!..
- Ну и зачем ты ему?
* * *
- Как ты балуешь своего мужа?
- Иногда молчу.
* * *
С появлением робота-пылесоса в квартире стало значительно чище, так как приходится убирать с пола все разбросанные вещи.
* * *
- Софочка! Я в тебя влюбился!
- Эх, Фима! Зря ты себя так не бережешь...
* * *
Звонок в службу технической поддержки:
- Але! Какого черта интернет после полуночи пропадает?!
- Так у вас новый тариф - «Золушка».
* * *
Суши-ресторан. Большой компании приносят заказ. Примерно через 20 минут сосредоточенной работы палочками раздается крик души:
- Бли-и-ин! Я не наелся, я устал!
* * *
Британские ученые так пока и не выяснили, зачем камикадзе надевали защитный шлем...
* * *
- Мне доктор спирт прописал!
- Может, спорт?
- Может, и спорт - попробуй разбери почерк.
* * *
Вместо чая «Бодрость» в продажу поступил новый чай «Жадность» - все двадцать пять пакетиков привязаны к одной веревочке.
* * *
В России объявили официальный праздник - День трезвости.
Люди в шоке, как отмечать-то?
* * *
- Алло! Здравствуйте! Я вчера купил у вас сверхмощный пылесос.
- Вас плохо слышно, говорите громче!
Орет в трубку:
- Понимаете, я вам сейчас звоню из мешка для пыли…
* * *
На прошлой неделе едва не произошла трагедия во время ремонта лопнувших труб отопления - после четырех часов работы у сантехников неожиданно закончился мат.