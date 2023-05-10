Анекдоты: Купила мужу костюм-тройку - трусы и два носка. Люблю его, балую

Российская глубинка. Сельский магазин.

- Добрый день. Можно ли у вас расплатиться телефоном с Samsung Pay?

- Да, конечно, без проблем. Только дам не больше десяти бутылок водки за него - б/у все-таки.

* * *

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них: в Москве жена с любовником случайно сели в такси к мужу.

* * *

Когда прорвало канализацию, нашему корреспонденту удалось первому оказаться в гуще событий.

* * *

- А я в школе на последней парте сидел, знаете, на «камчатке».

- Я тоже на Камчатке сидел, правда, уже после школы…

* * *

- Что стало причиной вашего расставания?

- Ложь.

- А именно?

- Я его спросила: «Тебе сахар в кофе положить?», а он ответил: «Ложь».

* * *

- Хочу мужчину. Чтоб красивый был, умный и при деньгах. Но не абы какой, а чтобы любить умел по-настоящему, чтобы цветы дарил!..

- Ну и зачем ты ему?

* * *

- Как ты балуешь своего мужа?

- Иногда молчу.

* * *

С появлением робота-пылесоса в квартире стало значительно чище, так как приходится убирать с пола все разбросанные вещи.

* * *

- Софочка! Я в тебя влюбился!

- Эх, Фима! Зря ты себя так не бережешь...

* * *

Звонок в службу технической поддержки:

- Але! Какого черта интернет после полуночи пропадает?!

- Так у вас новый тариф - «Золушка».

* * *

Суши-ресторан. Большой компании приносят заказ. Примерно через 20 минут сосредоточенной работы палочками раздается крик души:

- Бли-и-ин! Я не наелся, я устал!

* * *

Британские ученые так пока и не выяснили, зачем камикадзе надевали защитный шлем...

* * *

- Мне доктор спирт прописал!

- Может, спорт?

- Может, и спорт - попробуй разбери почерк.

* * *

Вместо чая «Бодрость» в продажу поступил новый чай «Жадность» - все двадцать пять пакетиков привязаны к одной веревочке.

* * *

В России объявили официальный праздник - День трезвости.

Люди в шоке, как отмечать-то?

* * *

- Алло! Здравствуйте! Я вчера купил у вас сверхмощный пылесос.

- Вас плохо слышно, говорите громче!

Орет в трубку:

- Понимаете, я вам сейчас звоню из мешка для пыли…

* * *

На прошлой неделе едва не произошла трагедия во время ремонта лопнувших труб отопления - после четырех часов работы у сантехников неожиданно закончился мат.