Военная спецоперация на Украине 10 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 мая 2023 года.

Сразу в нескольких районах Киева прозвучали сильные взрывы во вторник, 9 мая, сообщили очевидцы. Мощные взрывы были слышны в Оболонском и Голосеевском районах, очевидцы видели столбы дыма.

Вооруженные силы России взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Россия нанесла сосредоточенный удар высокоточным оружием по пунктам дислокации резервов ВСУ. Цели удара были достигнуты, отметили в Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны в прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом во вторник, 9 мая, проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Российские войска уничтожили около 110 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Также удалось ликвидировать несколько единиц военной техники.

Жителей Запорожья временно эвакуируют в безопасные районы из-за участившихся обстрелов. Людей отвезут в другие населенные пункты региона.

В Черниговской и Сумской областях Украины прогремел ряд мощных взрывов. Ранее было известно о том, что в этих регионах включили сигнал воздушной тревоги.